Nejlepší mladí veterináři studují v Třebíči

Třebíč - Novou vyhlášku o provozování hazardních her budou ve čtvrtek 9. listopadu schvalovat třebíčští zastupitelé. Pokud vyhlášku schválí, bude to pro městský rozpočet znamenat v příštím roce příjem 20 milionů korun. Radní navrhují povolit provozování hazardních her v hernách.