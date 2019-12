Silnice se dvěma skokánky, vymačkanou vozovkou, mizernou krajnicí, úzká, klikatá, s pravidelně se objevujícími výtluky. To vše a ještě jeden atribut patří k úseku krajské komunikace II/360 mezi Trnavou a křižovatkou u Náramče: čerstvě se umístil na čelních pozicích mezi nejrozbitějšími místy v žebříčku Nejhorší díra Vysočiny na portále Výmoly.cz.

Jedna z fotografií úseku krajské silnice II/360 poblíž Trnavy směrem k náramečské křižovatce. Je z portálu Výmoly.cz, kam řidiči umisťují snímky nejrozbitějších silnic. | Foto: vymoly.cz

Co s tím? Kdy se bude několikrát odkládaná rekonstrukce této části velmi frekventované výpadovky z Třebíče na dálnici D1 konečně dělat? V kuloárech se mluví o roce 2021. To ovšem mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová svým vyjádřením nepotvrdila. „V současné době není rozhodnuto o financování, proto nelze sdělit termín realizace,“ uvedla. Podle jejích slov bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, tedy o umístění stavby do krajiny. Připravuje se vše potřebné pro stavební povolení.