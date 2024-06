Řetězová srážka aut v Třebíči: jedna řidička se při nehodě zranila

Zraněním řidičky skončila nehoda několika aut v úterý ráno v Třebíči. Muž jedoucí v autě narazil do auta před sebou a a to narazilo do dalšího. Jedna žena se zranila.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR