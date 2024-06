Ke srážce dvou aut museli vyjíždět policisté i zdravotníci do Červené Hospody. Při nehodě se zranili oba řidiči.

Nehoda se stala v pondělí po čtvrté hodině odpoledne. Šestadvacetiletý řidič auta značky Alfa Romeo jel směrem od Krahulova a na přímém úseku narazil do zadní části stojící škodovky, jejíž řidička v té době odbočovala. „Vlivem nárazu bylo vozidlo Škoda odhozeno do silničního příkopu, kde ještě narazilo do oplocení,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při nehodě se oba řidiči zranili a zdravotníci je převezli do třebíčské nemocnice.

Škoda je předběžně sedmdesát tisíc korun. Dechová zkouška byla u muže i ženy negativní.

