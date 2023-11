Pociťujete nedostatek některých specializovaných lékařů v Nemocnici Třebíč? Musíte z Třebíče dojíždět za odborných lékařem do jiného okresu? Napište nám na trebicsky@denik.cz.

V nemocnicích Vysočiny tyto obtíže připouštějí. Důvodem je nedostatek lékařů na některých odborných pracovištích. „Jistě bychom uvítali novou lékařskou sílu na radiologii, interně a ARO i rehabilitačním oddělení. Vlastně i na ortopedii. Ideálně lékaře s jistou praxí, po kmeni či atestované,“ zamyslel se náměstek pro lékařskou péči Nemocnice Třebíč Aleš Pařízek, který v tomto zařízení pracuje zároveň jako ortoped.

Jenže lidé dojíždějí za specialisty i na Vysočinu, protože ve svém okolí v jiných krajích je také nemohou sehnat. „Například za mnou jezdí lidé až z Prahy a Ostravy,“ doplnil Pařízek.

Odborné profese hledají i v havlíčkobrodské nemocnici. „U nás bychom potřebovali zejména lékaře se specializací na ORL, těch je opravdu málo. Pak se někdy stává, že pacienty s ušními, krčními a nosními potížemi musíme odkazovat na jiná pracoviště, kupříkladu do nemocnice v Jihlavě. V blízké době se v naší nemocnici omezí i provoz foniatrické ambulance, takže lidé budou možná vyhledávat například specializované soukromé ambulance v rámci Havlíčkova Brodu,“ sdělila Petra Černo, mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod.

Nicméně i v Havlíčkově Brodě jsou lékaři, za kterými se sjíždějí lidé i z jiných okresů. „Jednoznačně je to endokrinologie,“ poukázala Černo na specializované oddělení věnující se léčbě hormonálních poruch. „A pak třeba kožní lékaři,“ doplnila mluvčí havlíčkobrodské nemocnice.

Zmíněná Nemocnice Jihlava migraci pacientů příliš nepociťuje. „Nemyslím si, že by nám chyběli odborní lékaři v takové míře, že by museli naši pacienti jezdit do jiných nemocnic. Naopak za námi jezdí pacienti z jiných měst a krajů za specializovanou péčí, například kvůli chronickému hojení ran, do naší akné poradny, ale vyhledávají také naši porodnici, kam jezdí maminky třeba až z Vrchlabí,“ informovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová, podle níž se lidé z jiných okresů ptají také na operační výměny kloubů a čekací doby s tím spojené.

Do novoměstské nemocnice pro změnu dojíždějí pacienti z okolních krajů. „Jezdí k nám pacienti z Pardubického kraje a z Tišnovska. Jde zejména o lymfologii, urologii a ortopedii,“ nastínila mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Helena Zelená Křížová.

Pelhřimovská nemocnice pacienty, kteří by potřebnou péči postrádali, přímo nekonkretizovala. „Vzhledem k některým specifickým odborným potřebám pacientů může být zapotřebí, aby někteří z nich dojížděli do jiných nemocnic, kde jsou specialisté na danou oblast. To je běžná praxe ve zdravotnictví a zajišťuje, že pacienti obdrží tu nejlepší možnou péči,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová.

„Naše nemocnice je ale připravena spolupracovat s ostatními zdravotnickými zařízeními a odborníky, aby zajistila optimální péči pro všechny pacienty,“ doplnila s Knapová s tím, že celkově mají v Pelhřimově odborných lékařů dostatek.