To k odkryté melioraci umístilo jen malou tyčku, která však situaci nijak nevyřešila. Nutno dodat, že družstvo je velice velké a žádost osadního výboru se zřejmě nedostala k úplně kompetentním osobám.

Vacenovičtí se proto obrátili na Deník. Stalo se to třicátého ledna, další den odpoledne došlo ke schůzce redaktora s Busínským přímo na místě. Ještě ten den k večeru se Deník spojil i s družstvem ve Výčapech se žádostí o vyjádření. Zde začal celou záležitost ihned řešit družstevní agronom Pavel Šutera. „Bohužel se stává, že podobný vandalismus občas zaznamenáváme. Setkáváme se i s krádeží těch poklopů. Je mi líto, že k této situaci došlo, a ihned ji napravíme,“ prohlásil Šutera.

Následující den, prvního února v osm hodin ráno, Šutera telefonoval redaktorovi Deníku. „Zatím jsme to zakryli alespoň provizorně. Během února dostaneme lepší stavební materiál, kterým situaci vyřešíme zcela,“ informoval agronom.

Skruž nyní zakrývá bílá deska zajištěná velkými kameny. Díky své světlosti je místo viditelné již zdálky. Proti vandalům je toto zakrytí sice nedostatečné, slušný člověk však deskou určitě manipulovat nebude. Kolemjdoucí lidé se tak nyní nemusejí obávat o své děti, místo už není nebezpečné ani pro srnky či psy. „Přinejmenším našeho pejska ona deska svou zářivostí odrazuje od toho, aby se k ní vůbec přiblížil. Srnka na ni asi také nevstoupí. Rozhodně je to velmi viditelné,“ zhodnotil výsledek Petr Busínský. „Samozřejmě budeme rádi, až to bude úplně spravené, ale i takto je to dobré. Nikdo už tam snad nespadne a nezraní se. Tímto za Vacenovice děkuji za rychlé jednání panu Šuterovi ze Zemědělského družstva Výčapy i Deníku za to, že se o celou záležitost začal zajímat,“ dodal Busínský.