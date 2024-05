A to pod dohledem fanoušků, kteří jeho netradiční tréninky sledovali v internetovém seriálu Návrat krále . Zápas s Podhoráckem je vyvrcholením tohoto projektu. A nutno přiznat, že je to opravdu vydařená třešnička na dortu.

Na stadionu není k hnutí, lidé posedávají i po trávě okolo hřiště. „Běžně sem chodí na béčko tak sto lidí. Teď jich je tu už kolem pěti set a přicházejí další. V televizi totiž právě skončilo hokejové semifinále našich hokejistů se Švédskem,“ vysvětluje pořadatel Vít Petráněk, který na bráně vybírá vstupné.

Už při pohledu na pokladnu je jasné, že Rohony stařečskému klubu dnes zajistí opravdu mimořádný příjem Vstupné činí padesát korun na osobu, v hospodě na stadionu teče pivo proudem. To upíjí i Rohonyho maminka, která se na svého syna přijela se svými přáteli podívat z Dolních Vilémovic.

„Tu slávu má náš Adam zaslouženou. Za ty roky, co se tak snažil, mu to opravdu přejeme,“ usmívá se maminka, která postává poněkud dále od herní plochy. „My si tu atmosféru užíváme tady. Nám to takhle stačí,“ směje se veselá společnost, která je na Rohonyho zjevně velmi hrdá.

Soupeře nepodcenili

Jako první dávají gól hosté, Stařeč ale záhy kontruje. Po prvních pětačtyřiceti minutách však hráči do šaten odcházejí za stavu 1:2. „Je to ale celkem dobré. Soupeře jsme nepodcenili, jen nám to trochu propadává ve středové části, kde jsem já,“ přiznává možná až příliš sebekreticky rapper. „Také je škoda, že nevyužíváme brejků,“ hodnotí Rohony, který ale pro druhou půli neztrácí optimismus.

Stejně jako diváci. Vojta a Vojta z Velkého Meziříčí jsou se hrou obou týmů i samotného Rohonyho zjevně velmi spokojeni. „Jsme příjemně překvapeni. Do balonu opravdu dokáže kopnout,“ říká Vojta starší.

Ve druhém poločasu Podhorácko odskakuje ještě o jednu branku, pak se hra Stařeckých ale zlepšuje a zápas končí smírně 3:3. Rohony za velkých ovací zhruba osmi set diváků střídá v 85. minutě. Své příznivce rozhodně nezklamal, vytvořil si několik šancí a těsně před odchodem na lavičku kopal roh, který málem skončil gólem.

„Chytaly mě křeče, ale bylo mi líto to vypustit, takže jsem jel až skoro do konce. Atmosféra byla úžasná, tolik lidí jsem snad ani nečekal, takže se i přes tu bolest hrálo dobře,“ ohlíží se za utkáním rapper.

Na možnost se s ním vyfotografovat čekají zástupy lidí. „My přijeli z Brna. Kluci tam nechali fakt všechno a remíza je zasloužená,“ říká Honza, který do Starče dorazil s přítelkyní Aničkou a trpělivě si na Rohonyho vystál frontu.

O zápasu živě rokují i funkcionáři klubu. „Líbila se mi Rohonyho průnikovka. Tu měl fakt dobrou. A pak kopl dobrý roh,“ přehrává si nejvýznamnější okamžiky rapperových pětaosmdesáti minut Vít Petráněk.

Spokojen byl i Rohonyho spoluhráč Radek Novák. „Moc nám dnes pomohl. Máme totiž velkou marodku a dost hráčů taky odjelo na dovolenou. Takže se nám jeho účast dost hodila. Výsledek 3:3 vítáme, zvláště když uvážíme, že jsme prohrávali už 1:3,“ uvádí Novák.

Rohony mezitím stále absolvuje fotografování se svými fanoušky a stadionem zní jeho nejnovější píseň Letná, v níž opěvuje fotbalovou Spartu Praha. Tato píseň bude hlavním hitem i o den později – právě na Letné, kde Rohony vystoupí na oslavách sparťanského titulu. Tam má přijít až třicet tisíc lidí. Zápas ve Starči tak byl příjemnou generálkou na tuto velkou akci.