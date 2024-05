Už to dokládá, že Adam Rohony, jak zní občanské jméno tohoto hudebníka, má fotbal hodně rád. „Hrával jsem za Třebíč, Brno, Jihlavu, to bylo v žácích,“ potvrzuje rapper. „Jenže pak jsem měl zranění za zraněním. Koleno, achilovky. Zkrátka to bylo tak, že tělo tu zátěž nevydrželo. Ještě jsem pak hrával v Lipníku u Třebíče, ale s fotbalem jsem chtěl skončit,“ vysvětluje.

Právě on bude hlavním tahákem utkání mezi týmy Stařeč B a Podhorácko 2015, který se hraje v sobotu 25. května. Stařečský rodák se na tento střet připravuje pod dohledem tisíců fanoušků z celé republiky. Ti sledují jeho tréninkové dávky v seriálu, který nese název Návrat krále. A Rohony předpokládá, že se mnozí z nich také na zápas vypraví. „Myslím si, že Stařeč je teď nejznámější městys v České republice. Očekáváme, že by mohlo dorazit kolem tisíce lidí,“ podotýká pětadvacetiletý showman, který úzce spolupracuje také s mistrovskou Spartou Praha. Nazpíval pro ni i její novou hymnu Letná.

Návrat krále

Rohony vystudoval grafický design na Fakultě umění Ostravské univerzity. Chtěl se uchytit v Praze a grafiku tam učit na nějaké ze středních škol. Práci tam však nenašel, a tak se vrátil zpět do Starče. To paradoxně naplno nastartovalo jeho hudební kariéru, najednou byl zkrátka svůj, což lidé kvitovali. A zároveň to znovu nastartovalo i jeho kariéru sportovní. Rohony totiž bydlí hned u hřiště ve Starči. Díky tomu se objevila myšlenka se k fotbalu opět vrátit, ale zároveň to udělat tak, aby to pobavilo jeho fanoušky.

Rapper Rohony zve na zápas Stařeč B proti Podhorácku.Zdroj: Instagram RohonyhoAč to v seriálu Návrat krále tak nevypadá, Rohonyho tréninky jsou ve skutečnosti poměrně sporadické. „Hraju středního záložníka, ale vlastně vůbec netrénuji. Prostě nestíhám. Žiju v kufru v autě, vůbec nejsem doma. Teď jsem si konečně koupil svoje vlastní auto. Mám ho teprve dva a půl měsíce a už jsem s ním najezdil devět tisíc kilometrů. To někdo nenajezdí ani za rok,“ poukazuje rapper na svou vytíženost, kdy většinu dní v měsíci tráví při cestách na koncerty.

Podle dosavadních výsledků to vypadá, že by Stařeč B měla mít v zápase proti Podhorácku navrch. Stařečské béčko se totiž nachází na druhém místě dvanáctičlenné tabulky IV. třídy, skupiny B. Oproti tomu Podhorácko je až deváté. Jenže Podhorácko se v minulém kole utkalo se složeným týmem Želetava/Předín B, který rozstřílelo 10:4. Tento celek přitom figuruje na třetím místě hned za Starčí a jeho útok je druhý nejlepší v soutěži.

Zdroj: Youtube

Papírové předpoklady a konečný výsledek jsou tedy dvě rozdílné věci. Co ale určitě vyhraje, to bude atmosféra. „Stařeč B hraje tu úplně poslední soutěž, kterou vůbec jde hrát. My už ale jednou zkusili udělat něco podobného jako teď. Tehdy jsem ještě nebyl tak známý, a přesto přišel plný stadion. Teď by to mohlo být úplně ohromné,“ těší se Rohony.

O tom, jak zápas bude probíhat, co v něm Rohony předvede a jaký bude konečný výsledek, se mohou přesvědčit fanoušci na stadionu ve Starči. Utkání tam začíná v sobotu 25. května od půl páté odpoledne. Z pohledu sportovních fandů tento čas vychází naprosto skvěle – stihnou jak semifinálový duel českých hokejistů se Švédy, tak ihned poté Rohonyho hvězdných devadesát minut.