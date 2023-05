/FOTO, VIDEO/ Hudebník Pavel Hlaváč, disident a umělec Lubomír Kressa, malíř Josef Hrubeš. Všichni z Třebíče. Ale i pamětnice druhé světové války Alena Dokulilová z Výčap, správkyně židovského hřbitova v Třebíči Božena Mikysková či na pohled „zcela obyčejná“ Vlasta Všetičková z Jemnice. Tuto šestici si vybrali studenti Gymnázia Třebíč pro svůj projekt Příběhy našich sousedů připravovaný organizací Post bellum, která je známá například svým cyklem Paměť národa.

Třebíčští gymnazisté se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Naslouchal jim zaplněný sál Komunitního centra Moravia v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Příběhy našich sousedů se snaží dokumentovat osudy lidí, kteří žijí vedle nás a kteří mají světu co říct či zažili něco nevšedního.

Příběhy zpracované třebíčskými studenty můžete najít na ZDE.

Třebíčští gymnazisté se projektu zúčastnili již podruhé. Poprvé to však bylo v době covidu, kdy své práce nemohli představit veřejně. Letošní ročník byl jiný – osudy těchto lidí si v tomto týdnu vyslechl zcela zaplněný sál Komunitního centra Moravia. „Díky tomuto projektu mohou naši studenti takto s prožitkem zjistit něco o našich novodobých dějinách. To je asi to úplně nejlepší, protože i Komenský říkal, že díky prožitku si toho žáci nejvíce zapamatují. A díky prožití těchto osobních příběhů nejlépe zjistí, jaká ta doba vlastně byla,“ vysvětlila ředitelka gymnázia Alice Burešová.

VIDEO: Srovnání cen na ZUŠ. V Třebíči zdraží, rodiče více zaplatí i jinde

Podle ní se tak sbližují i generace. „Víme dobře, že dnes se mezi lidmi spíše budují příkopy. My je takto aspoň trochu zacelujeme. Mladá generace naslouchá té starší a bylo by fajn, kdyby to bylo i naopak,“ zamyslela se Burešová.

Partnerem akce byl i Třebíčský deník.