Právě velké množství odpadů z kulturních akcích tvoří právě plastové kelímky od nápojů. Použití vratných kelímků má podle starosty městysu Okříšky Zdeňka Ryšavého hned několik pozitiv. „ Jejich výhoda je, kromě opakovaného použití a tím šetrnosti k životnímu prostředí, také možnost potisku s propagací akce nebo pořadatele,“ řekl starosta.

V první várce pořídili radní osm set kelímků různých velikostí. „Zásilka obsahuje 300 ks kelímků o objemu 0,2 l na horké nápoje s víčkem a 500 ks kelímků s klipem o objemu 0,5 l na pivo a limonády. Ty mají potisk s kresbou od našeho nejlepšího výtvarníka Štěpána Mareše a heslem Okříšky, městys, kde to žije!,“ prozradil Ryšavý.

Jedním z důvodu proč investovat do kelímků je podle radnice v Okříškách snaha chovat se ekologicky .“ Nakoupili jsme kelímky v rámci projektu do grantového programu Fondu Vysočiny „Odpady 2020“. Ten se zaměřil na několik oblastí, modernizaci sběrných míst, pořízení laviček z recyklovaných plastů, doplnění sad tašek na tříděný odpad pro domácnosti a právě vratné kelímky. K nim jsme koupili ještě myčku na jejich vymývání, tu jsme instalovali do kulturního domu,“ vysvětlil Ryšavý.

Kelímky jako suvenýr

Zdroj: Deník / RedakceO tom, že vratné kelímky jsou oblíbené svědčí výsledky používání z nedaleké Třebíče. Město jejich využití testovalo při několika společenských akcích v loňském roce. Z nakoupených deseti tisíc si jich lidé nechali přes jeden a půl tisíce. „Kelímky si nechávali jako suvenýr. Nedivím se, grafická podoba se hodně vydařila. Na kelímcích jsou vyobrazené třebíčské památky a vypadají moc hezky,“ komentoval starosta města Pavel Pacal.

Použití zálohovaných kelímků rapidně snížilo množství plastového odpadu. „ Ušetřili jsme neuvěřitelných 15.322 plastových obyčejných kelímků, které mimochodem v tomto množství váží více než 110 kilogramů. Tedy sečteno, nemusíme zatěžovat přírodu metrákem plastu,“ dodal Pacal.

„Teď hlavně, aby se co nejdříve zlepšila situace a mohli jsme se setkat na nějaké společenské akci, kde by měly svoji premiéru,“ doufal Ryšavý.