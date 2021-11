Náměšťská sokolovna se mění k nepoznání. Vyjde to na padesát milionů. Podívejte

/VIZUALIZACE, FOTO/ Je to jedna z největších investic, do které se Náměšť nad Oslavou pustila za posledních několik desítek let. Bude stát přes padesát milionů korun a město ji kompletně zaplatí ze svých zdrojů za pomoci úvěru. Ale až práce příští rok skončí, zdejší sokolovna bude zářit novotou.

Sokolovna stojí na skále. Kvůli ní se musel projekt přepracovávat. Kdyby se skála z větší míry narušila, mělo by to vliv i na budovu. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Náměšťská sokolovna je stará téměř sto let. Větší rekonstrukce se dočkala v 70. letech minulého století. Rozhodně se však nejednalo o tak rozsáhlou přestavbu jako nyní. Stavba nyní zcela postrádá průčelí, pozůstatky po vnitřním sálu dokáže rozeznat jen ten, kdo budovu dobře zná. „Při projektování nových prostor jsme se snažili rozšířit kapacitu a zároveň splnit platné hygienické podmínky. Limitují nás ale původní rozměry, proto sál zůstane ve stejné velikosti,“ vysvětlil vedoucí správy majetku města Petr Kafka. Více místa by však mohlo vzniknout na balkonu, který se rozšíří díky zrušeným promítacím místnostem. V přízemí, kde dříve býval byt správce, pak město vybuduje klubovny. „Kromě toho jsme zbourali celou přístavbu. Místo ní budujeme novou, kde umístíme sociální zázemí v dostatečné kapacitě. Také vznikne rozlehlé foyer vhodné třeba pro výstavní účely,“ popsal dále Kafka. Právě v těchto místech stavaři narazili na překážku, která rekonstrukci zbrzdila. Při hloubení základů pro novou přístavbu objevili skálu. Jakýkoli větší zásah do ní by ohrozil samotnou budovu, a proto se projekt musel upravit. Práce se tak protáhly o asi dva měsíce. Vzhledem k ruchu, který na staveništi panuje, se ale zdá, že se časový skluz podaří dohnat. Uvítali by to i místní, kteří se na novou podobu sokolovny už těší. Tradičně se tu totiž konaly plesy či koncerty, které obyvatelům nyní scházejí. „Já tam chodila i na zábavy, dokonce jsem se tam seznámila i s manželem,“ zavzpomínala Stanislava Urbanová. O SOKOLOVNĚ



- Sokolovna pochází z roku 1924.



- Celkové stavební náklady na rekonstrukci budou asi 52 milionů korun.



- Půjde-li vše podle plánu, práce by měly skončit v roce 2022.

