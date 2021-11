Po třech dnech se však příjezd k provozovnám opět zavřel. Důvodem je neukázněnost řidičů dodávek. „Jezdil tam kdekdo, všichni měli cedulku Zásobování a odstavovali tam auta na celý den. I majitelé provozoven. Jeli do svého obchodu, nazvali se zásobováním, zaparkovali tam a stáli tam pět hodin,“ neskrýval své rozčilení starosta Pavel Pacal.

Podle něj ale toto jednání nebylo tím nejhorším, co horní stranu náměstí v té době potkalo. „Větší auta z dodavatelských firem dokonce jezdila po chodníku. Tedy mezi lidmi. Výsledkem bylo, že takto zničila dvě litinové mříže zasazené do chodníku,“ uvedl Pacal.

Informaci o poškození mříží, které budou později chránit stromy zasazené na náměstí, potvrdila i krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Ve středu 3. listopadu jsme opravdu přijali oznámení o poškození mříže umístěné v rámu v chodníku na Karlově náměstí. Policisté provedli na místě zadokumentování a nezbytná šetření. Poškozením mříže vznikla předběžná škoda dvacet tisíc korun,“ sdělila Kroutilová s tím, že policie nyní celý případ šetří.

Pavla Pacala rozzlobila zejména reakce dotyčného řidiče dodávky. „Víte, čím se obhajoval? Prý to má z chodníku k provozovně o tři metry blíž než ze silnice. Sice tam je cedule Nejezděte po chodníku, ale on na něj stejně vjede a kličkuje mezi lidmi. Bohužel nám nezbývá nic jiného, než to uzavřít. Kde není represe, tak lidé na slušnost zkrátka kašlou. Je to smutné, ale odráží to stav celé společnosti,“ posteskl si starosta.

Zásobování je tak opět možné pouze z Hasskovy či Přerovského ulice, kde nyní stojí betonové zábrany. Vše se tedy musí přenášet ručně či převážet na vozících. Jak taková dodávka zboží vypadá, popsal vedoucí lékárny Medicamen David Šindelka. „Zaparkují tam a my jim buď jdeme pomoct, nebo mají rudly, na kterých to převážejí. Naše lékárna má takových dovozů denně osm. Nejen pro nás je tedy takové zásobování problém,“ vysvětlil vedoucí.