Náměstí Rabína Ingbera. V Třebíči budou nové adresy

Třebíč - Ulice Kremláčkova, Tomanova či Mjr. Krátkého a náměstí Rabína Ingbera. Tak se mají nově jmenovat místa v Třebíči. Radní doporučili zastupitelstvu schválit názvy tří nových ulic v lokalitě Na Kopcích a jednoho prozatím bezejmenného náměstí v židovské čtvrti.

Dvě ulice v lokalitě Nové město ponesou jména po osobnostech z výtvarné oblasti, Josefu Kremláčkovi a Vlastimilu Tomanovi. Oba výtvarníci žili a tvořili v Třebíči ve stejném období. Nové, sousedící ulice navazují na Modřínovou a Na Kopcích. Další nová ulice v této lokalitě ponese jméno Mjr. Krátkého, podle důstojníka československé armády a navazuje na ulici Jana Habrdy – odbojáře.

„Záměrně jsme vybírali tematicky blízké názvy. Vedle sebe tak budou dvě ulice, které ponesou název podle válečných hrdinů a další dvě jsme věnovali třebíčským výtvarníkům,“ uvedl místostarosta Milan Zeibert.

Malé náměstíčko před zadní synagogou v židovské čtvrti dostane název po rabínu Ingberovi. "S návrhem přišel pan Pavel Fried, třebíčský rodák, Žid, který přežil holocaust," informovala radnice.

Rabín Mojžíš Ingber se narodil 20. prosince 1901 na Podkarpatské Rusi a do Třebíče přišel v roce 1935, aby převzal místo na rabinátu. Byl posledním třebíčským rabínem a krátce před válkou si vzal za ženu Annu Taussigovou. S celou třebíčskou židovskou komunitou byli v květnu 1942 deportováni do koncentračních táborů. Mojžíš Ingber zemřel v Osvětimi v plynové komoře.

Vlastimil Toman (*19. 2. 1930 Třebíč, †11. 12. 2015 Třebíč). Malíř, grafik, ilustrátor, básník a fotograf se narodil na Nových Dvorech a po přestěhování rodiny do Týna tam prožil celý život. Vystudoval reklamní grafiku a plakátovou tvorbu v Brně, později dekorativní malbu v Praze. Věnoval se krajinomalbě, kresbě, grafice, ale také poezii. Jeho celoživotním námětem byla obec Týn a krajina v jejím okolí. V roce 2005 mu bylo uděleno čestné občanství a v roce 2010 obdržel Cenu města Třebíče.

Josef Kremláček (*5. března 1937 Třebíč, †22. 6. 2015 Třebíč). Malíř, grafik a ilustrátor zůstal svému rodnému městu věrný po celý život. Studoval propagační grafiku v Brně. V oboru pracoval nejprve v Pardubicích a potom v Třebíči. Později působil jako učitel výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Třebíči. Jako ilustrátor spolupracoval s mnoha českými i zahraničními nakladateli a ilustroval na 80 knih. Jeho práce byly vystaveny na více než 60 samostatných výstavách nejen doma a po celé Evropě, ale i v Japonsku nebo Argentině, za svou práci získal řadu ocenění. V roce 2012 také čestné občanství města Třebíče.

Mjr. Jaroslav Krátký (*8. 10. 1911 Střížov, † asi únor nebo březen 1945 v koncentračním táboře Flossenbürg). Důstojník československé zahraniční armády Jaroslav Krátký vystudoval gymnázium v Třebíči a Vojenskou akademii v Hranicích. Od roku 1936 sloužil ve Znojmě, poté v Jihlavě. V červnu 1939 opustil protektorát a stal se účastníkem zahraničního odboje. Jako příslušník československé armády bojoval ve Francii a Anglii, u dělostřelectva i jako parašutista. Byl vyslán také coby tiskový atašé do Istanbulu, o dva roky později přijel do Bratislavy, kde se zapojil do příprav Slovenského národního povstání. In memoriam byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 (1945), Československou medailí za chrabrost (1945) a Řádem bílého lva (1998).