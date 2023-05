Od povýšení Náměště nad Oslavou na město uplyne letos v listopadu sto let. Náměšť si chce toto kulaté výročí užít za pěkného počasí a tak oslavám věnuje čtyři dny už koncem května. Na oslavách vystoupí Ondřej Havelka, Ivan Mládek či Sto zvířat. V Náměšti také například posnídají na opraveném barokním mostě a otevřou novou cestu věnovanou znamením zvěrokruhu.

V Náměšti nad Oslavou budou slavit kulaté výročí od 18. do 21. května. Foto: poskytlo město Náměšť nad Oslavou

Velkolepé oslavy povýšení Náměště na město si lidé užijí od čtvrtka 18. května do neděle 21. května. “Oslavy propojí všechny aktivní spolky ve městě a přinesou do něj život a temperament,“ uvedl starosta Jan Kotačka.

Hned ve čtvrtek 18. května si v nově opravené sokolovně převezmou tři laureáti Cenu města. “Jedná se o Ludmilu Jelínkovou, dlouholetou dobrou vílu města, která vede dětský folklórní soubor Křemínek a aktivně se podílí na kulturním životě, dalším bude bývalý starosta Vladimír Měrka. Cenu města převezme i umělecký kovář Pavel Tasovský, který šíří slávu Náměště po celém světě,“ komentoval starosta.

Mezi Třebíčí a dukovanskou elektrárnou opět jezdí cyklobusy

Masarykovo náměstí ožije v pátek 19. května od 16 hodin. “Začne slavnostní přehlídka místních spolků a slavnostní nástup 22. vrtulníkové základny v Náměšti. Ducha doby před sto lety vykouzlí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, které vystřídá místní smyčcový soubor Cantorum, který zahraje koncert na dobrou noc,“ popsal páteční program vedoucí Městského kulturního střediska Luděk Strašák. Páteční večerku odtroubí žestě z balkonu radnice.

Následující den začnou v Náměšti slavit hned dopoledne na zrekonstruovaném barokním mostě přes Oslavu. “Od desíti hodin most obsadí malíři, hudebníci a jiní kumštýři, kteří pouličním buskingem přinesou do programu vtip a nadhled,“ komentoval Strašák. Zájemci mohou ve Výstavní síni nahlédnout do starých kronik města či navštívit městské památky jako Špitálek a hrobku Haugwitzů. Odpoledne mohou lidé nově projít Cestu po znameních zvěrokruhu, kterou vytvořil kovář Pavel Tasovský. “Trasa se line od hrobky Haugwitzů dál kolem řeky a potkáte na ní umělecky ztvárněná znamení nebeských souhvězdí,“ představil novinku vedoucí Městského kulturního střediska.

Umělá inteligence v nemocnici. Třebíč čeká, jak dopadne testování v Jihlavě

Program čeká na příchozí v sobotu odpoledne opět i na Masarykově náměstí. Vystoupí tam náměšťská základní umělecká škola, Ivan Mládek s kapelou, či šansoniérka Lenka Nová. Sobotu zakončí koncertem kapela Sto zvířat. “A komu tato porce muziky nebude stačit, může ještě do pozdních hodin skotačit na zábavě, ve kterou velkolepý koncert přejde,“ dodal Strašák.

V neděli od deváté hodiny ranní se bude konat na barokním mostě sousedská snídaně. „Oslavy skončí mší svatou na náměstí, při které se bude vzpomínat na lidi, kteří v Náměšti žili, byli s ní spojení a mají ji rádi,“ doplnil závěrem starosta.