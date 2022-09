Náměšť obsadily bitevníky. Ukáže se i americký letoun

Vzduchem létají letadla a helikoptéry. Na zemi pod nimi běhají muži v zeleném, křičí do vysílaček, koordinují podřízené. Válka to není. To se jen již po deváté v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku koná vojenské cvičení Ample Strike.

Letouny F-15E Strike Eagle na Ample Strike. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem 22. základna vrtulníkového letectva, Náměšť nad Oslavou