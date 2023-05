Pro mě osobně to znamená velkou radost. Ale musím zmínit všechny své předchůdce, protože každý z nich se snažil o to, aby Náměšť byla opravdu vidět a byla významná. Hlavně se o to hodně zasloužil Vladimír Měrka, kterého jsem vystřídal ve funkci poté, co město vedl skoro třicet let.

Pročítal jsem si archivní noviny, které pocházely ještě z doby před povýšením Náměště na město. I přesto ale novináři o Náměšti často psali jako o městě.

Asi to bylo tím, jak Náměšť vnímali nejen oni, ale i většina tehdejších lidí. Před sto lety zde žilo asi dva tisíce obyvatel, což na první pohled moc nebylo. Ale byl tu natolik silný společenský život, že Náměšť byla z pohledu našich předků na úrovni města. A zřejmě to tak vidělo i okolí, návštěvníci, novináři a nakonec i ti, kteří o povýšení na město rozhodli. Ono je to teď trochu podobné. Náměšť má nyní pět tisíc obyvatel, ale nabídka služeb a různých aktivit je tu taková, jako by zde žilo mnohem více lidí.

Náměšť měla i rozlehlou farnost.

Ano, ta byla velmi rozsáhlá a také měla značný vliv na to, jak lidé z okolí na Náměšť hleděli. V minulosti k nám bylo přifařených hodně okolních obcí. Takže i když ještě neměla Náměšť městská práva, stejně o ní lidé z těch vesnic mluvili jako o městě.

Když se řekne Náměšť, automaticky se člověku vybaví i nedaleká vojenská základna.

Musím říct, že spolupráce se základnou je naprosto skvělá, za což jsem vojákům vděčný. K Náměšti přistupují jako k partnerovi. I zdejší lidé základnu vnímají pozitivně. Vojáci sami se nabízejí, že nám třeba s něčím pomohou. Ten slavnostní nástup, který je jedním z bodů oslav, byl plně v jejich kompetenci. Moc jim na něm záleželo, a proto ho s našimi spolky a všemi zúčastněnými pečlivě cvičili. Takové krásné partnerství mě až dojímá.