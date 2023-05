Náměšť v těchto dnech slaví sto let od povýšení na město. Do té doby byla městečkem, z dnešního pohledu tedy městysem. O přidělení městských práv usilovali náměšťští radní už v roce 1919. Záležitost se ale táhla. „Liknavým ministerským úředníkům trvalo čtyři roky, než po urgencích a zasílání znovu požadovaných údajů konečně vláda dne 29. listopadu 1923 povýšila městys Náměšť nad Oslavou na město,“ povzdechl si Stejskal.

V Třebíči chtějí likvidovat odpad jako ve Švýcarsku. Skončí v teplárně

Z uvedeného je patrné, že jubileum by se mělo slavit až v listopadu – jenže v plískanicích a zimě by se jen těžko mohl připravit program plný venkovních akcí a koncertů, na který Náměšť láká pro tento víkend. Vzpomínku tedy můžeme spíše směřovat na první zasedání městského zastupitelstva. To se po povýšení na město sešlo 2. března 1924 a jeho hlavním bodem byly právě záležitosti týkající se městského stavu.

„Pánové, tato listina není vypravena přepychově, ani jinak vyzdobena, jest republikánsky prostá a stručná, přece však znamená pro nás, pro naši obec, pro naše potomstvo novou epochu. Žádám vás, pánové, abyste především provolali slávu našemu milému prezidentovi T. G. Masarykovi a jemu vzdali dík, a navrhuji odeslání blahopřejného telegramu. Přednáším pak návrh ze schůze městské rady z obecního zastupitelstva z 28. února t. r., aby pan prezident byl požádán, aby přijal první čestné občanství města Náměště,“ zachytil proslov tehdejšího starosty Jaroslava Mládka kronikář Josef Trubáček. Ten za Mládkova slova doplnil ještě slova dokumentující atmosféru v sále – Volání Sláva a potlesk.

Kraj chce změnit jméno hotelové školy v Meziříčí. Z názvu by zmizela Světlá

Plamenný projev uzavřeli náměšťští zastupitelé vzletným zvoláním: „Mějme stále k budoucím též úkolům dobrou vůli, svorné ruce, bystrý um! Nezadržíť zpátečnictví ni pokroku vzlet. Ni mocný pravdy, tak občané, měšťané, kupředu, kupředu! Zpátky ni krok!“

Tak vnímali obyvatelé Náměště a jejich představitelé povýšení na město. Za tu dobu se Náměšť nad Oslavou rozrostla více než dvojnásobně. Město se v mnohém změnilo. Krejčích už zde rozhodně není dvanáct, hostinců také ne. Něco však zůstalo – a to zdejší společenský život, který byl bohatý tehdy a který je bohatý i teď. „Kromě sokolů či hasičů tu před sto lety byl i sportovní klub, Klub českých turistů, Okrašlovací spolek, včelaři či třeba rybáři. Ti všichni pro Náměšť žili,“ uvedl současný starosta Náměště Jan Kotačka.

VIDEO: Stavba obchvatu Jihlavy. Víme, od kdy budou semafory ve směru na Třebíč

Mnohé z těchto spolků přetrvaly dodnes, celkem jich tu nyní najdeme šestnáct. A všechny vyvíjejí bohatou sportovní či kulturní činnost. Proto Náměšti nad Oslavou přejme, ať to v ní žije i v budoucnu. Aby si i v roce 2123 mohli její obyvatelé říct, že je jejich město krásné a plné aktivních lidí. Tak jako tomu bylo před sto lety a jako je tomu dnes.

Zajímavé statistiky o Náměšti nad Oslavou:

• Dle sčítání z roku 1921 bylo v Náměšti 238 domů a měla 1975 obyvatel. Nyní je to 1077 domů a 4723 obyvatel.

• Před sto lety zde byla například továrna na koberce Klazar, tkalcovny Abeles, Mládek a spol. či parní pila.

• Ve městě mělo své provozovny 20 obuvníků, 12 krejčích, 21 obchodníků, 12 hostinců, 5 řeznictví, 3 kováři, 2 strojníci, 2 truhláři, 2 sedláři, 2 cukráři, povozník, pozlacovač, sklenář, papírník, zámečník, knihkupec.

Zdroje: publikace Náměšť nad Oslavou – historie a současnost a Náměšťské listy