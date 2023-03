V současnosti vyjde veřejnost oběd v centrální jídelně na pětaosmdesát korun. V dohledné době se cena měnit nebude. „Výhledově neplánujeme zdražovat. Naposledy jsme ceny zvyšovali v září. Zatím to stačí,“ přiblížila ředitelka školní jídelny Drahomíra Trnčíková. A dodala, že počet dospělých strávníků narůstá. „Je to přibližně o deset procent. Chodí zároveň i více žáků ze škol,“ řekla.

Ceny nemusí v jídelně zvyšovat i právě díky vyššímu zájmu. „Nekupujeme ani polotovary. Jídlo děláme ze základních surovin, které nejsou zas tak předražené. Bereme je navíc od místních zemědělců. A jelikož jsme větší, můžeme si domluvit lepší ceny,“ vysvětlila Trnčíková.

Zdražení naopak zvažují ve školní jídelně jihlavské základní školy Otokara Březiny. Tam naposledy zvedly ceny obědů o tři koruny loni v září. „Kalkulaci nákladů z minulého roku budeme dělat prvního dubna. Podle toho se rozhodneme o navýšení. Zatím jsme schopní si poradit. Bude záležet, jestli budou stoupat výdaje,“ uvedla vedoucí jídelny Klára Ficencová.

Stravování na VysočiněZdroj: Deník/Markéta Evjáková

Od února zároveň jídelna otevřela dveře širší veřejnosti. „Je to pro nás okrajová a doplňková činnost. Uvidíme, jestli ji budeme do budoucna rozvíjet. Zatím k nám chodí nižší desítky strávníků. Poptávku už jsme měli v minulosti, ale nesnažíme se být konkurencí pro restaurace,“ doplnila Ficencová.

Jinou cestou se vydali v Pelhřimově. Kvůli vytíženosti zdejší jídelny, totiž cizí strávníky neobsluhují. „Drahé je úplně všechno. Zatím jsme však letos ceník neupravovali. Snažíme se nenakupovat nejdražší ovoce a zeleninu, nakupujeme naopak v akcích. Jídelníček jsme dětem úplně nezměnili, jen nemůžeme tak často dávat luxusnější zboží. Není to však na úkor pestrosti jídelníčku,“ ujistila ředitelka školní jídelny Pelhřimov Eva Nováková.

Letos v lednu se změnil ceník v jídelně základní a mateřské školy Wolkerovy Havlíčkově Brodě. „Týkalo se to cizích strávníků. Dětem a našim zaměstnancům jsme to upravovali v září. Určitě ještě budeme ceny upravovat. Energie se teď uklidnily, ale to nejde říct o potravinách. Dost pravděpodobně to upravíme letos v září, do června to zůstane při starém,“ předeslala ekonomka školy Jana Smejkalová.