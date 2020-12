Velké ohnisko šíření na Havlíčkobrodsku prý není. „Je to klasický komunitní přenos v rodinách nebo malých firmách,“ prozrazuje Kos. „Navíc se tady dobře a intenzivně trasuje. Výborně s námi spolupracují také praktičtí lékaři. Sporné případy ihned odesílají na odběry, což je velice důležité,“ dodává.

Na vině může být podle hygienika sousední Pardubický kraj, kde je také zvýšený výskyt nemoci. „Je s Havlíčkobrodskem spjatý historicky a logistické vazby tam pořád jsou. Hodně lidí tam jezdí třeba za prací, což v šíření nákazy může také sehrát svou roli,“ přemítá Kos.

Vzhledem k tomu, že podobná situace byla na Havlíčkobrodsku už na jaře, mohl by se na první pohled nabízet jako další logické vysvětlení i fakt, že Covidem-19 lze onemocnět opakovaně. „Máme hlášeno, že pár lidí onemocnělo podruhé, ale s touto situací bych to nespojoval. V drtivé většině jsou to totiž nové případy,“ vysvětluje Kos.

Postižené regiony se na Vysočině postupně mění. „Je to dáno tím, že se nám tady posouvá vlna komunitního šíření. Není to tak dávno, co byl v podobné situaci pelhřimovský nebo žďárský okres,“ připomíná na závěr Kos.