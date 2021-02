Cena za byty se totiž razantně liší. „Jde zejména o ty, které jsou už dlouho pronajaté. U nich je totiž nájem nízký. Úroveň cen je různá a my se snažíme dostat je na jednotnou úroveň. Tento mechanismus uplatňujeme už nějakou dobu, není to nic nového,“ uvedl místostarosta Třebíče Pavel Janata.

Nájem se lidem zvedne podle toho, kolik aktuálně platí za metr čtvereční a měsíc. „U bytů, kde nájemné nedosahuje částky čtyřiačtyřicet korun za metr čtvereční, dochází ke zvýšení nájemného o dvacet procent. Tam, kde se nájemné rovná nebo převyšuje částku čtyřiačtyřiceti korun za metr čtvereční, dochází pouze k uplatnění inflační doložky a v bytech, kde je nájemné více než padesát korun za metr čtvereční a měsíc, se nájemné neupravuje vůbec,“ popsal starosta města Pavel Pacal.

Není vyloučeno, že radnice v budoucnu zapojí i další kroky, které by vedly k narovnání cen. „Některé nájmy zdaleka nedosáhnou úrovně okolo padesáti korun za metr, což je hodnota, na kterou se to snažíme srovnat. Myslím, že několik kroků ještě bude následovat. Samozřejmě bytů, kterých se to týká je postupně čím dál méně, protože některé už se dostaly na požadovanou úroveň,“ dodal Janata.