/FOTO, VIDEO/ Na Třebíčsku žije chemik a nadšený sběratel minerálů Miloš Večeřa. Sám o sobě říká, že je samorost, který chce být ve všem nejlepší. Platí to také u jeho sbírky minerálů.

Ta se začala rodit před třemi lety, jejího majitele přitom však zajímají jen minerály ze třídy elementů. Tedy takové, co se vyskytují ve volné přírodě. „Začal jsem je sbírat, zvrhlo se to a nyní sbírám hlavně stříbro, zlato a platinové kovy,“ usmál se. Má přitom velké plány, rád by jednou nafotil knihu o minerálech drahých kovů, o jejich výskytu ve světě. „Každé z nich má totiž svou geochemii a kovy v surovém stavu, tou dobou z definice ještě minerály, z nich mají vždycky jiné složení a vypadají trošku jinak,“ vysvětlil.