„Začátkem září bude sraz rodáků, kulturák je už téměř hotový,“ uvedla tamní starostka Jana Uchytilová.

Novostavba má i kryté venkovní posezení. Zhruba ze dvou třetin se ji podařilo postavit vlastními silami, zbytek byly práce, které zkrátka musí odvést firmy. Vsi se podařilo stlačit cenu z původně předpokládaných 9,3 milionů na 6,3 milionů korun. Dotaci nesehnala, protože tu lze získat jen na přestavbu staršího objektu. A žádný vhodný v Hroznatíně neměli.

„Je to vzhledově klasický venkovský dům. Aby k nám pěkně zapadl do našeho prostředí. Nebudeme ho pronajímat cizím na zábavy, zničili by ho a my si kulturáku považujeme tím spíš, že jsme na něm strávili řadu hodin,“ poznamenala starostka. Ovšem na oslavy rodinného charakteru podle jejích slov dům vhodný bude a obec ho půjčí. Venku je totiž i gril.

Kulturní dům si z valné části nedávno postavili vlastními silami rovněž v Okříškách. I tam říkají, že si stavby o to víc považují.