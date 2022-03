Florbalisté přišli na radnici s tím, že celkové náklady činí milion a čtyři sta tisíc korun, přičemž polovinu této částky si uhradí sami. O druhou polovinu žádají město. „Chtěli bychom se do úprav pustit ještě v tomto roce. Povrch by byl vhodný nejen pro florbal, ale i pro hokejbal nebo inline hokej. Náš mužský tým by zde florbalové zápasy hrát nemohl, to regule nedovolují, ale rádi bychom zde pořádali dětské turnaje nebo trénovali,“ vysvětlil předseda klubu Michal Pazderník.