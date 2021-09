Nadace podpoří dobré nápady stovkami tisíc. V Budišově rekonstruují čekárnu

Až 100 tisíc korun. To mohou jednotlivci i neziskovky na Vysočině získat, když se do 5. září přihlásí do akce Sousedské projekty. „Jen od začátku léta se díky nim podařilo uskutečnit 75 nápadů za více než 700 tisíc korun. V Budišově rekonstruují čekárnu vlakového nádraží, Pelhřimově i Chotěboři pořádají workshopy na téma duševního zdraví,“ upřesnila za organizátory Marta Vokurková.

Zahrada v Kuřimi se mění s podporou Sousedských projetů a Nadace Via. | Foto: Se souhlasem Nadace.

Chotěbořský Fokus Vysočina s podporou projektu přichystal na září Festival Na vlastní duši. „V rámci festivalu pořádáme worshopy se zaměřením na riziko života na síti a na duševní hygienu,“ informovala Edita Veselka Palkovičová, PR manažer. Do projektu vstoupila například základní škola DivyZna v Kuřimi, která od jara 2020, ve spolupráci s vlastníkem zámku SOŠ a SOU Kuřim začala s plánováním a postupnou úpravou zahrady. „Na podzim roku 2020 jsme provedli první terénní úpravy. Získali jsme grant od Nadace Partnerství. S pomocí rodin našich žáků jsme v zámecké zahradě zasadili 12 stromů a téměř 120 keřů,“ informovala ředitelka Zuzana Poláčková. V další fázi úprav by škola ráda vybudovala v rámci dotace od Sousedských projektů multifunkční zahradní altán, který bude možné využít nejen jako venkovní učebna, ale také k pořádání výstav, koncertů a jarmarků. „Protože chceme altán krásný, bude nás to stát 300 tisíc,“ poznamenala ředitelka. Restaurátor z Pelhřimova: Lidé přestávají rozumět uměleckým řemeslům Přečíst článek › V Budišově na Třebíčsku usilují s dotací o modernizaci nádražní čekárny „Ten nápad vzešel od soukromé osoby. Čekárna ale patří Správě železnic, takže zatím konkrétní výsledky nevíme,“ doplnil informace starosta Budišova Petr Piňos. Další ročník grantového projektu, v němž mohou lidé pro své nápady získat až 100 tisíc korun, běží podle Vokurkové právě nyní. Přihlašovat projekty je možné až do 5. září na webu. Program uskutečňuje Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA.



