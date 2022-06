Minulý rok zkusil ve Žďáru otevřít asijské bistro Tomáš Svoboda. Risk se podle něj vyplatil, i když musel menu zdražit až o dvacet procent. „Cena některých surovin stoupla i dvojnásobně. Museli jsme reagovat. Pořád tu máme ale frmol,“ prozradil Svoboda. Zákazníkům nabízí sushi, jarní závitky či misku různorodé chuti poke bowl. „Největší zájem je ale o sushi. Asijské kuchyni se věnuji třináct let, takže se tomu nedivím,“ popsal majitel bistra Tom vaří.

Na výběrovou kávu si lidé mohou přijít pochutnat do rodinné Malé kavárny. Stará se o ni matka s dcerou. „Lidé sem chodí primárně kvůli kávě, i když tu děláme vlastní zákusky. Lidé to vyhledávají. Zájem mají hlavně o flat white. Je to silnější kapučíno, kde především vynikne chuť. Z dezertů pro změnu vede slaný karamel ve skleničce či makronky,“ vysvětlila mladší z žen Andrea Sochová.

Covid pominul, cesta do kaváren na Vysočině je volná

Podniky v Třebíči čekají, až se otevře Karlovo náměstí. Doufají, že díky tomu začne chodit ještě více lidí. Je to i případ restaurace Black House, která nabízí řeckou kuchyni. „Hlavně proto si k nám hosté chodí na řecký gyros či steaky,“ uvedl Elvi Zykollari, který pochází z Řecka. Dalším lákadlem je podle něj venkovní gril. „Děláme na něm mořské plody jako chobotnice, kalamáry či krevety. Ale grilujeme i balkánské speciality,“ vyjmenoval nabídku a dodal, že ji museli zdražit o deset procent.

Jedním z míst, kam mohou zájemci zavítat na kávu, je také kavárna Pod Lampou. Ta se zaměřuje primárně na maminky s dětmi. „Máme tu dětský koutek i kojicí místnost. Zákazníci si tu hlavně dávají bezlaktózové nápoje a alternativní mléka, jako je třeba sójové či ovesné,“ lákala na speciální pití Denisa Lesslová.

Naopak alkoholické nápoje a koktejly může člověk vyzkoušet v podniku Adam's Bar & bistro. Ten nově nabízí také zmrzlinu z kozího mléka. „Jsme otevření třetím rokem a letošek je nejlepší. Hosté se vrací a zároveň přichází noví. I když jsme primárně bar, používáme stejný gril jako michelinské restaurace. A do toho nyní ta rodinná zmrzlina,“ uvedl majitel Adam Smilek, v čem vidí úspěch.