A to přestože se kraj dentisty snaží nalákat, seč může. Zatím však jen s dílčími úspěchy. Za poslední dva roky totiž za podpory kraje vzniklo šest nových zubních ordinací. „S naší finanční spoluúčastí vznikly nové ordinace v roce 2020 ve Světlé nad Sázavou a v Humpolci, loni pak v Krucemburku, Světlé nad Sázavou a Okrouhlici, letos kraj pomohl se zřízením nové stomatologické ordinace v Pelhřimově,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Vlastní cestou pak dentistu získali například ve Velkém Meziříčí. A další zubař je takzvaně na cestě. Pro Janíčkovou skvělá zpráva, neboť brzy se zubní ordinace otevře v Přibyslavicích na Třebíčsku. „U nás a ostatně v celém okolí žádný zubař není. Je to opravdu špatné. Jsme tudíž moc rádi, že u nás nová ordinace vzniká. První pacienty by měla přivítat v březnu,“ informovala starostka Přibyslavic Ivana Uhrová.

Patnáct nových zubařů

Nutno podotknout, že krajské či městské úřady nemají mnoho možností, jak zubaře obyvatelům zajistit. Nejsou jejich zřizovateli. Tato povinnost padá na zdravotní pojišťovny. „Dalším negativním faktorem je nastavení systému. Podle něj nejsou pro nové zubaře menší oblasti finančně motivující, přestože dle zákona o veřejném zdravotním pojištění je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Kde na Vysočině vznikly zubní ordinaceZdroj: Deník/ Redakce

Pár možností však vedení kraje má. Nové dentisty se snaží nalákat z řad studentů pomocí stipendií. Budoucí stomatolog se zaváže, že bude poskytovat zdravotní péči na Vysočině a na oplátku dostane stipendium ve výši osmdesáti tisíc korun na rok. „K dnešnímu dni podporujeme patnáct budoucích stomatologů, kterým jsme prozatím vyplatili více než milion korun,“ shrnul vysočinský hejtman Vítězslav Schrek.

První momentálně studující zubaři by si měli v kraji začít otevírat ordinace do dvou až tří let.