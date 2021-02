/TEST DENÍKU/ Pestrobarevné látkové roušky jsou od čtvrtka na frekventovaných místech minulostí. Podle nejnovějšího vládního nařízení se lidé musí chránit buď respirátorem nebo dvěma chirurgickými rouškami přes sebe. „Rozhodně to má smysl, zvláště v uzavřených prostorech. Respirátory typu FFP2 mají až pětadevadesátiprocentní účinnost. Jsou zkrátka o třídu výš než klasické roušky,“ komentoval krajský hygienik Jiří Kos.

Povinnost zakrytí úst a nosu v MHD v Jihlavě. Od dnešního dne musí lidé povinně nosit respirátory nebo dvě chirurgické roušky na sobě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Řada lidí je však z novinky rozpačitá. „Mám-li být upřímná, nerozumím tomu. Určují nám, co máme mít na obličejích, ale to, jakým způsobem to nosíme, už nikdo neřeší. I dnes jsem viděla několik lidí, kteří měli roušky a respirátory pod nosem. Tak k čemu to pak je,“ ptala se Veronika Burdová z Pelhřimova, která vyrazila na nákup.