Města zapojená do kampaně nabídnou občanům různé akce zaměřené na udržitelné formy dopravy a dopravní výchovu, jako jsou cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany s hendikepem nebo akce na dětském dopravním hřišti.

V Jihlavě bude připravený bohatý program na celý týden, například ve středu 16. září se koná Den zdraví, 19. a 20. září bude MHD v Jihlavě po celý den zdarma nebo na 22. září se chystá cyklojízda jihlavskými ulicemi Zelená jede.

Ve Žďáru nad Sázavou mohou návštěvníci 22. září vyzkoušet elektromobily, elektrokola a elektrokoloběžky. Pro zájemce o nemotorovou dopravu bude k dispozici i vůz s párem koní.

V Třebíči bude možné v rámci Cesty za čistým vzduchem vystoupat zdarma na městskou věž a nechat si zde změřit tlak, hladinu cukru a cholesterolu.

V Havlíčkově Brodě 14. září byl Den otevřených dveří u drážních hasičů.

Do práce na kole

Cílem Evropského týdne mobility je zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné dopravy. Kampaň dává lidem šanci vyzkoušet nové možnosti mobility, jako jsou sdílená kola a automobily nebo jednoduše pěší chůze.

Letošní téma Bezemisní mobilita pro všechny odráží ambiciózní cíl uhlíkově neutrálního evropského kontinentu do roku 2050 i nutnost jeho dostupnosti pro všechny, tedy i obyvatele s hendikepem.

V rámci Evropského týdne mobility se letos navíc koná výzva Do práce na kole, nově v dvoutýdenním formátu, a to od 14. do 27. září. Výzva je určena jednotlivcům, kteří mohou jezdit do práce na kole, koloběžce, pěšky nebo třeba běhat, zlepšit si tak kondici a zdraví, ale pomoci i životnímu prostředí.