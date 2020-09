Na Vysočině přibylo šestadvacet nakažených. Domov důchodců hledá dobrovolníky

Od pondělí až do neděle se koronavirem na Vysočině nakazilo celkem 174 lidí, přičemž neděle přidala do tohoto součtu šestadvacet nově nemocných. To je méně než v předchozích dnech.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto