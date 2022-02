Na Valentýna darovalo v Třebíči krev jen pět prvodárců. Je to propad

Na svátek zamilovaných přišlo krev do nemocnice darovat méně lidí, než na co byli v předchozích letech zvyklí. „Dorazilo k nám čtyřiašedesát dárců. Je to více oproti běžným únorovým dnům. Jenže oproti minulým valentýnským odběrům byl ten letošní podprůměrný. Prvodárců totiž přišlo jenom pět,“ prozradila vedoucí odběrového střediska Petra Vojáčková.

Dárcovství krve. Ilustrační foto. | Foto: Klub dárců krve Pardubického kraje

V Třebíči nezjišťují, kolik párů přišlo společně. „Cítíme v tom jistou diskriminaci. Mottem těchto odběrů je, že kdo miluje, daruje. Nemusí k nám tedy chodit dárci v páru, ale pár se jich našlo,“ ujistila Vojáčková s tím, že v současnosti není počet prvodárců nijak zvlášť uspokojivý. „Pomohlo, že už minulý týden díky Valentýnu přišli studenti Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč,“ dodala.