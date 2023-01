„Bydlíme v Borovině, máme zahradu u cyklostezky ve směru na Sokolí. Na zahradu jsme tedy dříve dojížděli přes Poušov, zatímco teď musíme jet do centra, pak na Podklášteří a z výpadovky na Račerovice sjet do Poušova z druhé strany. Nyní na zahradě nebýváme, jezdíme ji jen jednou týdně zkontrolovat, ale i tak je to nepříjemné,“ uvedl jeden ze zahrádkářů. Jméno nechtěl uvést, redakce ho ale zná.

Podobně hovoří i Jitka Dvořáková. Také je z Boroviny, přes Poušov ale chodí z jiného důvodu. „Mám maminku v Nehradově. Vždy za ní chodím procházkou, teď je to ale těžší. Přes Poušov se pěší můžou dostat pomocí lávky u poušovského splavu. Ale oproti běžné cestě přes most je to víc než kilometrová zacházka, to už je docela znát,“ podotkla Dvořáková, která má k používání lávky ještě jednu výhradu. „Ta lávka je spíš nějaká nouzovka pro rybáře. Na druhou stranu řeky se přes ni dostat dá, ale hrozně se houpá a ani její zábradlí nevypadá zrovna nejpevněji. Chodím tudy opravdu nerada. Také si myslím, že tudy snad ani nejde jít třeba s kočárkem. Přitom Poušov sám o sobě hodně lákal rodiny k procházkám,“ doplnila mladá žena.

Po mostě v třebíčském Poušově už auta neprojedou, otevře se jen pěší

Most v Poušově je poničený kvůli nadměrnému provozu aut, často i o vyšší hmotnosti, než dovolovaly předpisy. Město jej chtělo opravit, původně měl být otevřený k patnáctému lednu. Jenže statik u něj zjistil natolik rozsáhlé závady, že město bude muset postavit nový. Následně radní oznámili, že jej zatím zpřístupní aspoň pěším a cyklistům. „Vede tudy mezinárodní cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs. Tento týden jsme podepsali objednávku na to, aby se most vyspravil pro potřeby chodců a cyklistů. Mělo by to být hotové do konce ledna, záleží ale na počasí. Pokud bude hezky, zprovozníme ho co nejdříve. Bude to uděláno tak, aby tam opravdu nemohlo vjet žádné auto,“ informoval starosta Pavel Pacal.

Mluvčí města Irini Martakidisová novou spojku pro cyklisty a pěší podrobně popsala. „Využije se stávající konstrukce. Osadí se na ni půldruhého metru široká lávka. Ta bude mít i zábradlí,“ vysvětlila Martakidisová.

Uzavřou most v Poušově: je v havarijním stavu, podívejte se

Tuto novinku přivítala Jitka Dvořáková. „Je to dobrá zpráva. Zahrádkářům, kteří dojíždějí na zahrady z Boroviny autem, to sice nepomůže, ale nám ostatním ano. Ti ostatní si budou muset počkat až na nový most,“ uvedla Dvořáková.

Na ten už má radnice projekt. Nyní čeká na sdělení ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zda na něj získá dotaci. Pokud ne, město bude hledat další cesty, nicméně nový most by měl řeku překlenout už během tohoto roku. Jeho cena by se měla pohybovat ve vyšších jednotkách milionů korun. Starý most, který je tzv. Baileyho typu, tedy pontonový, pocházející z období druhé světové války, chce město nabídnout zájemcům o vojenskou historii či uskladnit pro další využití.