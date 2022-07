A právě lokalita zatopeného lomu stála za zrodem myšlenky představit conquistu současnému publiku. „Když se člověk podívá kolem sebe, tak všude vidí malou Ameriku. Aspoň tak jsem to měl já s manželkou, když jsme lom před lety sami viděli. Chtěli jsme tu nějakou bitvu uspořádat. Loni uběhlo pět set let od dobytí hlavního města Aztécké říše, tak jsme zvolili toto představení,“ vysvětluje organizátor Aleš Bednář Cipís.

Historické věrohodnosti se snažil docílit. Kostýmy a atrapy zbraní působí věrohodně. Události dávají do kontextu také související přednášky. „Rozhodně ale nemůžeme mít stejné počty jako kdysi. Indiánů byly desetitisíce, conquistadorů stovky. Nás je třicet. Přesto myslím, že se nám exotiku daří představit,“ přiznává Bednář.

První den Oživeného židovského města v Třebíči. Najdete se na fotografiích?

Aby bylo účastníků dostatek, přijela zahraniční výpomoc. Ta dorazila na Vysočinu ze Slovenska. Východní sousedé se chopili role indiánů. „Aztékové byli mnohem čistotnější než Španělé. Uklízeli své město, koupali se každý den a starali se pečlivě o své zuby. To Evropané dělali jen pomocí moči,“ prozrazuje pikantní rozdíl kultur Jakub Piroháč z Aztecatl projekt.

Čistota je paradoxně jeden z rozdílů, který rozhodne o směřování dvou národů. Jeden zanikne, druhý se stane světovou velmocí. Tím dalším rozdíl bude výsledek na bojišti. Indiáni i Španělé se do sebe pustí. Cílem dobyvatelů je Tenochtitlán, centrum Aztécké říše. Kolem uší sviští šípy, z indiánských píšťal tuhne krev z žilách a evropská ocel řinčí. A nakonec vzejde vítěz.

„Španěle jsme z města vyhnali. Druhý útok už jsme však odvrátit nedokázali a padli jsme,“ popisuje výsledek bitvy Piroháč. Nemrzí ho však, že ztvárňuje poražené. Neměnil by. „Tehdy Aztékové nevěděli, že prohrají. Šli do toho se vztyčenou hlavou. A aspoň máme hezčí kostýmy,“ popisuje muž v obleku jaguářího válečníka.

VIDEO: Kašna v Želetavě prokoukne, zlaté rybky se mají vrátit

Zvuky výstřelů z pušek jsou hlasité, přestože z nich projektily nelétají. Menší děti se dokonce z hluku rozpláčou. „Bojí se střelby. To se ale stává,“ přibližuje Alena Doležalová, která jedno z dětí uklidňuje. S představenou bitvou je přesto spokojená. „Něco takového jsem ještě neviděla. Líbilo se mi to,“ dodává žena z nedalekých Přibyslavic.

Ukázku zbraní od pravěku po generála Laudana si před bitvou nachystal Petr Havelka. „Kdybych hodil bumerang, který tu mám, a špatně by zatočil, mohl by někoho zabít. Stačila by jediná rána,“ mluví muž s respektem k smrtícím nástrojům. Pro přihlížející si však přichystal střelbu z praku, luků, hod kopím či výstřel z ohlušující houfnice.