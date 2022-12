Po mostě v třebíčském Poušově už auta neprojedou, otevře se jen pěší

Plocha bude otevřená každý den od osmi ráno do deseti večer. Ve všední dny dopoledne ji většinou využívají školy, přijít si ale může zabruslit každý. Až do čtvrt na tři je přitom bruslení za třicet korun. „Jsme moc zvědaví, s jakým ohlasem se zvýhodněný dlouhý blok bruslení setká. Jde o zkoušku, takže zatím to takto bude fungovat jen do 22. prosince. Bruslaři můžou přijít i odejít kdykoliv v průběhu tohoto bloku bruslení. Kdo dorazí už ráno na osmou a neopustí areál, může tady za třicet korun bruslit déle než šest hodin. Tedy pokud to daný jedinec fyzicky vydrží…“ usmál se Urbánek.

Nezlevněné vstupné činí sedmdesát korun za jeden blok (délka bloku se liší podle aktuální situace), permanentka na deset bloků pětistovku. Kluziště si lze i pronajmout, o víkendech nechybí ani broušení bruslí. K dispozici je také občerstvení a také půjčovna bruslí.