Kdo obvykle volí cestu vlakem po trati 241 Okříšky – Znojmo, měl by se připravit na dvě výluky, které železničáři chystají. Budu opravovat kolejiště.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Ta první se uskuteční v úseku z Okříšek do Jaroměřic nad Rokytnou v termínu od 13. do 14. srpna. Po oba dny vlaky nepojedou od 7.35 do 14.25 a nahradí je autobusy podle výlukového jízdního řádu. Pro Hvězdoňovice bude náhradní zastávka před staniční budovou v Krahulově.