Na sraz třebíčského gymnázia se chystá 1100 lidí, eurokomisařka i meteorolog

Píše se rok 1871. Císaři Františku Josefu I. je pouhých 41 let, nad Britským impériem slunce nezapadá a třeba železnice z Brna do Jihlavy je zatím pouhým snem. A v Třebíči se otevírá gymnázium. Ano, přesně před 150 lety studenti poprvé zasedli do lavic, což si tuto sobotu celé město připomene velkolepými oslavami.

Ačkoli gymnázium slaví 150 let, jeho budova je mladší. Pochází z roku 1889. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Kromě řady akcí, které gymnázium pořádá, se uskuteční i třídní srazy. A to v opravdu velké míře, protože organizátoři oslovili tři tisícovky bývalých absolventů. „Každá třída si mezi sebou vybrala svého zástupce, který nás postupně informoval o tom, kdo z jeho spolužáků přijede. Příjemným překvapením pro nás bylo, že máme počítat s účastí asi 1100 lidí. Ti se sejdou ve čtyřech velkých sálech různě po Třebíči," vysvětlila statutární zástupkyně školy a zároveň jedna z pořadatelek Lenka Chybová. Mezi absolventy, kteří do Třebíče zavítají, je například eurokomisařka Věra Jourová či meteorolog Michal Žák, známý z České televize. „Paní Jourová i pan Žák mají spolu s dalšími významnými osobnostmi své medailonky v chystaném almanachu, který během oslav představíme veřejnosti a který si budou moci koupit všichni návštěvníci," doplnila Chybová. V almanachu bude ale popsána třeba také historie školy či peripetie s odcizením pamětní desky věnované jinému absolventovi, spisovateli Bedřichu Václavkovi, který zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. Deska zmizela v 90. létech a už ji nikdo nikdy neviděl. „My se to rozhodli napravit, a proto slavnostně odhalíme desku věnovanou našim absolventům, kteří podobně jako Václavek zemřeli za 2. světové války. A k tomu jsme přichystali ještě jednu, která pro změnu bude připomínat naše absolventy perzekuované komunistickým režimem. Mezi ně patřil například básník Jan Zahradníček," sdělila zástupkyně. Oslavy začínají v sobotu 9. října v 9.00 hodin ekumenickou bohoslužbou v bazilice sv. Prokopa, odhalení desek přijde na řadu ve 13.00 hodin. Program oslav 9.00 ekumenická bohoslužba v bazilice sv. Prokopa 10.00–17.00 den otevřených dveří – prohlídka budov školy na Masarykově náměstí, možnost prohlídky ZŠ Horka-Domky na Václavském náměstí 9.00–12.00 13.00 odhalení pamětních desek obětem totalitních režimů 15.00 slavnostní akademie k výročí školy v divadelním sále kulturního domu Pasáž 17.00 repríza akademie v divadelním sále kulturního domu Pasáž