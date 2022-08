Město zde novinku nainstalovalo proto, aby z blízkého Karlova náměstí mohly lépe vyjíždět autobusy. Lidé tuto křižovatku navíc v takzvané pocitové mapě označili za místo, kde se cítí nejméně bezpečně. „Ono je to dvojsečné. Až začnou semafory fungovat, tak se tady zase ve špičce budou hromadit auta. Stačí si vzpomenout, že kolony sem stávaly až od gymnázia a to je hezkých pár set metrů. Teď to navíc zpomalí i ty semafory,“ myslí si Dalibor Růžička.

Ladislav Poláček je smířlivější. Radí počkat, až se světelná signalizace pustí naplno. „Teď se to dá těžko předjímat. Slyšel jsem, že ty semafory nějak uvidí přijíždějící autobus, tak je to třeba bude pouštět, aby neblokovaly křižovatku. Vždyť autobusy dříve stávaly až do poloviny Karlova náměstí a nemohly vůbec vyjet,“ vzpomíná Poláček na situaci před dvěma lety, než se náměstí začalo opravovat. A upozorňuje ještě na jednu novinku.

Tou jsou místa přímo u semaforů, na která se mohou seřadit čekající cyklisté. „Na kole jezdím hodně a tohle jsem viděl už v jiných městech. Je to dobrá věc, cyklisti nemusejí čekat s auty v koloně, jsou tak víc chránění. Ale třebíčští řidiči si na to budou muset zvyknout,“ vysvětluje Poláček.

Jak upozornil Poláček, nové semafory jsou opravdu „chytré“. Mají čidla, která sledují, zda ke křižovatce nejede autobus městské dopravy. V případě, že by měla naskočit červená, ještě chvíli podrží zelenou, aby autobus mohl křižovatku projet. Právě toto zařízení bylo ale důvodem, proč byly s instalací semaforů vleklé komplikace.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Zakázka na podobný typ semaforů totiž byla velkého rozsahu, podobné měly vzniknout po celém městě. Napadl ji ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tedy antimonopolní úřad, který tvrdil, že požadavky na zařízení zvýhodňovaly jednoho z účastníků výběrového řízení. Město tedy muselo zakázku zrušit a semafory u pošty vysoutěžilo zvlášť. „Kdybychom to neudělali, práce by nebyly hotové do otevření náměstí. A kdyby tato křižovatka zůstala bez semaforů, byla by pro autobusy prakticky nepřekonatelná,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal v dubnu tohoto roku, kdy se původní zakázka musela zastavit.

Semafory u hlavní pošty v Třebíči

Kříží se zde dvě hlavní ulice Bedřicha Václavka a Smila Osovského a dvě vedlejší ulice Soukenická a Jejkovská brána.

Kritický býval zejména výjezd z Jejkovské brány. Ve špičce museli řidiči vyjíždějící odsud spoléhat na to, že je někdo na hlavní silnici pustí, nebo museli dlouho čekat.

Výběrové řízení na ně po zrušení „velké“ zakázky určené pro semafory po celém městě vyhrála brněnská firma Veselý dopravní signalizace. Město její práce stály zhruba čtyři miliony korun.

Semafory se spustí zároveň s otevřením opraveného Karlova náměstí, kde vzniknou i nové autobusové zastávky. „Dříve by to nemělo smysl, protože Jejkovská brána, kterou se na náměstí od pošty vjíždí, je stejně pro běžný provoz uzavřená,“ dodává starosta nyní.