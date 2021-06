Druhý parkovací automat se na Komenského náměstí objeví v nejbližší době. „Jeho umístění se trochu pozdrželo kvůli dodavatelské firmě. Automat tam ale dodají a zprovozní během letních měsíců,“ potvrdila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Město také hledá nového provozovatele pro aplikaci chytrého parkování. Lidé by díky ní mohli platit skrze platební aplikace v mobilních telefonech. Systém by podle plánů měl být napojený i na městskou policii, které by usnadnil práci. „V současné chvíli strážníci provádí vizuální monitoring, kdy kontrolují parkovací lístky umístěné za čelním sklem. Pokud parkovné zaplatil řidič přes sms, máme možnost toto ověřit přes dostupný systém. V případě funkčnosti nové aplikace odpadne vizuální monitoring a strážníci by na místo vyjížděli řešit řidiče konkrétních vozidel, které nebudou mít zaplaceno. Předpokládáme, že dojde k úspoře času, který bude moci být věnován dalším pracovním povinnostem strážníků,“ uvedla mluvčí Městské policie Třebíč Lucie Šerková.