Na Hvězdě vzniká vánoční dárek. Ledová plocha, kde půjde bruslit i při oblevě

/FOTO/ Býval tam rybník, na kterém se bruslívalo. Teď v Třebíči v areálu Na Hvězdě vzniká moderní venkovní kluziště, jaké lidé znají třeba z Rouchovan nebo z brněnské Kraví hory. Technologie umožňuje bruslit do deseti stupňů Celsia. Agregát dokáže led udržet až do patnácti stupňů Celsia. Je to ideální řešení v době, kdy převažují teplé a proměnlivé zimy.

Zatím jsou tam jen hromady materiálu a hrubá stavba obslužné budovy. Kluziště bude v provozu do letošních vánoc. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

„Termín dokončení stavby je 30. října letošního roku. Zahájení provozu předpokládáme v prosinci. Datum upřesníme podle klimatických podmínek,“ uvedl Jan Urbánek ze sportovního klubu Třebíč Nuclears. Kluziště se tak stane pomyslným vánočním dárkem Třebíčanům. Na D1 na Brněnsku začalo měření rychlosti. Kvůli zklidnění dopravy Přečíst článek › Ledová plocha vzniká na pozemcích města, jemuž bude patřit. Provozovat ji bude zmíněný sportovní klub. V jeho režii je stavba, stal se i příjemcem dotací z ministerstva, od Kraje Vysočina a pět milionů korun dalo město. Celkem sportoviště vyjde na 13,6 milionu korun bez daně. Zimák nestačí V areálu Na Hvězdě se každoročně bruslí na ledovém oválu, který připravuje sportovní klub. Naleduje dráhu pro in-line bruslaře vždy, když předpověď počasí slibuje delší dobu mrazy. Což je v posledních letech spíš výjimečné. „Historicky se v této lokalitě už bruslilo na Vídeňském rybníku. Z toho pramení myšlenka udělat ledovou plochu právě tam. Dalším důvodem byla kapacita třebíčského zimního stadionu, která nestačí pokrýt zájem o veřejné bruslení,“ vysvětlil Urbánek. Zdroj: Archiv Nuclears Jako vzor posloužila venkovní kluziště, která jsou v provozu, například ve zmíněných Rouchovanech. Na otázku, jaké děti a dospělí zaplatí vstupné, Urbánek odpověděl, že přesná kalkulace není hotová. „Předpokládáme však podobné ceny jako na okolních kluzištích nebo na zimním stadionu v Třebíči,“ naznačil.

