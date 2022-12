V prosinci na houby. To by Danu Kubátovou z Havlíčkova Brodu nenapadlo. „Jako z pohádky o dvanácti měsíčkách. V prosinci přece nic neroste,“ podivila se. Podle mykologa Jiřího Pejchala se ale právě v zimě někteří houbaři vydávají s nadšením do lesa. „Samozřejmě houby rostou, ale jinak než jsme zvyklí,“ poznamenal mykolog.