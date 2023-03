Nově bude první hodina zadarmo. Následující hodina vyjde řidiče na třicet korun a pokud auto nechají na parkovišti třetí hodinu, zaplatí padesát korun. Poplatek za celodenní stání zůstane. Na Komenského náměstí stojí čtyři sta korun a v ulici Vítězslava Nezvala to je dvě stě padesát korun.

Mráz a sítě oddálily v Třebíči přidání závor k parkovištím na konec března

Podle starosty Třebíče Pavla Pacala je cílem udělat parkoviště taková, aby se na nich střídalo co nejvíce aut.

„V této změně chceme pokračovat. Už teď nebývají ta parkoviště beznadějně obsazená jako kdysi. Lidé na nich nemají trávit celý den. Mají sloužit k tomu, aby si rychle vyřídili v centru věci. Díky závorám budou řidiči dodržovat ceník a za parkování platit,“ řekl starosta.

A dodal, že nový režim bude v plném provozu od 1. května. „Závory si prvně musí načíst tok aut. To potrvá v dubnu. Kamery na nich zároveň umí číst poznávací značky aut. Podle toho při výjezdu auto pustí ven,“ vysvětlil starosta.

Lidé mohou parkovné zaplatit i kartou. „I to má pomoci rychlejšímu odbavení. Kvůli tomu jsme první hodiny zlevnili. Platit se bude při výjezdu, při vjezdu si lidé vezmou lístky,“ oznámil Pacal s tím, že staré automaty přesunou na jiná parkoviště.

VIDEO: Rozkopané okolí Komenského náměstí v Třebíči, dělají závory k parkovišti

Že přidání závor není dobrý nápad, si naopak myslí třebíčský řidič Jan Lukeš. „Mám s nimi špatnou zkušenost ze Znojma. Akorát zdržují a často jsem zažil, že se porouchaly. Pokud se to bude stávat i v Třebíči, tak z toho žádné ušetření času nebude. Za mě je to špatně. Ale uvidíme, jak to dopadne,“ popsal Lukeš.

