Aplikace po mě chtěla hrozně moc údajů, už jsem čekal, že se mě zeptají i na velikost bot. Nejdřív jsem na tu registraci neměl nervy, ale potom jsem si na to v klidu sedl a nakonec se mi to povedlo. Tak shrnul svoje první zkušenosti s novou platební aplikací pro parkování v Třebíči Jan Tichý.

Na všech placených parkovištích v Třebíči lze nyní nově zaplatit platební aplikací Mpla. Díky ní si lidé mohou parkování odkudkoliv prodloužit podle potřeby. V minulosti fungovala v Třebíči podobná aplikace Spinkpark. „Nebyli jsme ale spokojeni s poskytovatelem. Systém měl často poruchy a jeho dodavatel nereagoval na naše výzvy. Proto jsme hledali pro lidi jednodušší a ověřený způsob. Aplikaci Mpla používají města napříč celou republikou a také na Slovensku,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Platby parkování skrze platební aplikace



- v minulosti využívalo město aplikaci Spinpark, ta však nefungovala



- nyní přichází se službou Mpla



- řidič si ji stáhne na svůj chytrý telefon, zadá údaje o sobě, poznávací značku automobilu a platební kartu



- aplikace si poté data pamatuje skrze bezpečný přístupem



- po zaplacení se dostane informace o platbě do systému města, který využívají i městští strážníci při kontrole platného parkování

Obnovenou možnost placení přes aplikaci vítají i někteří řidiči. „Několikrát se mi stalo, že automat na placení nefungoval. A než se potom dohadovat nad botičkou se strážníky, raději zaplatím přes apku a mám pokoj. Navíc nemusím neustále řešit, jestli mám drobné, protože automat nebere papírovky,“ mínila jedna z parkujících Karolína Nováčková.

Jiní se naopak k novince příliš nehlásí. „Všechno je stále chytřejší a chytřejší, vypadá to, že za chvilku si člověk bez aplikace na telefonu ani nekoupí rohlíky. Asi to má svoje výhody, ale já zůstanu u klasického automatu, protože nemám chytrý telefon. Je to podle mě zbytečnost,“ svěřil se František Dobeš.

Jakmile uživatel provede platbu skrze aplikaci na svém chytrém telefonu, městský systém automaticky dostane informaci o úhradě. „Na účet provozovatele je připsaná platba a zároveň se propíše platné parkování i do informačního systému, se kterým pracuje městská policie. Strážník si pak při kontrole ověří platnost prostřednictvím registrační značky vozidla a žádný parkovací lístek za okno už není potřeba,“ popsala fungování mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Novinka tak usnadní práci i městské policii. „Dosud strážníci kontrolovali umístěné parkovací lístky obcházením jednotlivých aut. Pokud parkovné zaplatil řidič přes sms, máme možnost toto ověřit přes dostupný systém. Díky novince ušetříme čas, který můžeme věnovat dalším pracovním povinnostem strážníků,“ dodala mluvčí Městské policie Třebíč Lucie Šerková.