Jste zpátky doma, ve Starči. O dost dřív, než by k tomu došlo za normálních okolností. Důvod má jméno koronavirus, že?

Byl jsem právě v Chile a směřoval stále na sever, při tom jsem často přejížděl do Argentiny a zpět, protože krajina na pomezí obou států je nejzajímavější. Bohužel celosvětová pandemie na sebe nenechala dlouho čekat ani tam a začala přicházet různá nepříjemná opatření: omezení volného pohybu, karanténa, zavřené obchody. Do toho se mezi místními lidmi projevila averze vůči turistům, kteří v jejich očích přestavovali přenašeče viru. Takže se začaly části vesnic samy uzavírat do karantény.

V Chile se sami zavírají do karantény?

Ano. Místní začali formovat domobrany a barikádovat vstupy do jejich oblastí. Většina cestovatelů se rozhodla brzy zemi opustit. Zbytek usoudil, že bude nejlepší se někde na delší dobu usadit a vyčkat. Já nejprve domů nechtěl, ale sedět a čekat měsíce taky ne. Když situace dospěla do bodu, kdy jsem kompletně ztratil kontakt s místními a jen suše šlapal celý den na kole, uvařil si jídlo, občas dokoupil zásoby a zase šlapal, uvědomil jsem si, že mě za těchto podmínek cestování nebaví a pozbývá smysl v něm pokračovat.

Jak jste se dostal domů?

Naskytla se možnost repatriačního letu, rozhodl jsem se, už tuhle monotónní křeč neprodlužovat a vrátit se. Nacestováno mám přece jen dost. I když návrat do normálního života nebude úplně jednoduchý.

Tomáš Švaříček (34 let)



Žije ve Starči na Třebíčsku



Původní profesí operátor na blokové dozorně



Studoval: VUT Brno



Na kole putoval nepřetržitě dva roky



Ujel 35 tisíc kilometrů, navštívil 25 zemí



Nej nadmořská výška: 4730 mnm



Nejnižší teplota: -17°C na hranicích Kyrgyzstánu a Činy



Nejvyšší teplota přes: + 50°C v Uzbekistánu



Už předtím uskutečnil roční cyklocestu přes celou Afriku do Kanady

Když jste odjížděl, byl jste Tomáš Švaříček "v ponoru" a na rozcestí. Odešel jste z práce, kterou opustí málokdo. Kým po návratu jste?

Asi nejtěžší otázka. Sebereflexe je náročná a většinou vyžaduje časový odstup. Ano, když jsem odjížděl, nebylo to nejšťastnější období. Už je pryč a vrásky na čele mi to nedělá. Je mi jasné, že další životní křižovatky přijdou. Výhodou dlouhého cestování je skutečnost, že má člověk spoustu času přemýšlet. Všechny zážitky nás formují. A formují nás spíš chvíle nepohody, které nutí přizpůsobit se, nebo se víc snažit. Rád bych věřil, že dobré vlastnosti jsem si zachoval a ty negativní trochu opracoval.

Jste jiný?

Myslím, že jsem klidnější, vím, co od života chci. Doufám, že v sobě mám víc pokory a empatie než dřív. Na druhou stanu se trochu obávám a jsem zvědavý zároveň, jaký budu, až zas zapadnu zpět do toho světa, který jsem na dva roky opustil. Pak se teprve ukáže, jak moc a jestli vůbec jsem se změnil.

Která země vás nejvíc překvapila, okouzlila? A proč?

Těžko vybírat, zklamaný jsem nebyl nikde. Nejvíc mě zaujal asi Kyrgyzstán pro svoje nádherné hory, přírodu, příjemný lid, který si v sobě stále nese kočovnou krev. Dále Pákistán pro svoji velkou pohostinnost a přátelské obyvatele. O Indii se říká, že je to země, kterou člověk buď miluje nebo nenávidí a já si ji zamiloval. Exotické vůně, variace výborných jídel, totální chaos a veselí lidé. Hodně mě bavila Barma (Myanmar), ale také totální pustiny uprostřed Austrálie. Nejraději mám země, kde jsou lidé přátelští a pohostinní a tím na mě přenáší vnitřní pohodu a radost z toho, že jsem mezi nimi a můžu je blíž poznat.

Které momenty vám nejvíc ulpěly v mysli?

Teď je to hlavně Indie, aromatická vůně čaje plného exotického koření. Desetidenní meditace v klášteře. Ale i pekelné horko v poušti Uzbekistánu. Pobyt v nemocnici s otravou z jídla. A zda jsem si správně načasoval návrat domů.

Jaké to bylo v nemocnici?

Poprvé jsem v ní skončil v Uzbekistánu. Úroveň nebyla vysoká, o to víc se snažili mi pobyt zpříjemnit. Mnohem horší to pak bylo v Tádžikistánu, kde jsem strávil se stejným problémem několik dalších dní, protože se mi vše vrátilo. Úroveň hygieny, podmínky, zázemí ani vybavení neměly evropský standard Snesu hodně, ale když jsem viděl toalety, pokud se tak vůbec daly nazvat, zablokovalo se to ve mně a několik dní jsem vůbec neměl potřebu jít na záchod. Pacienti přišli se zdravotním problémem a při léčbě se jim přidaly zažívací problémy

Jaké bylo strávit vánoce zrovna v Pákistánu, převážně muslimské zemi?

Velmi jsem se spřátelil s jednou místní rodinou. Místo pár dní jsem u nich nakonec strávil tři týdny skvělých zážitků jako opravdový člen rodiny. Když se blížily Vánoce, které mám opravdu rád, byli všichni nadšení, že je se mnou můžou poprvé v životě oslavit. A tak se nazdobil barevnými světýlky listnatý strom před domem. Já připravil bramborový salát, na tržnici jsme pořídili rybu, kterou jsem usmažil a rodina na oslavu připravila dort a několik dalších typických pákistánských jídel. Příjemný den. Často na ty milé lidi vzpomínám.

V části Číny, kterou jste potřeboval přejet, jste se setkal se svérázným přístupem úřadů…

Nemůžu popisovat, jaká je celá Čína. Navštívil jsem pouze oblast Xinjiang. Oblast, která je dost specifická a mluví se o ní až několik posledních let. Oblast, kde většina populace vyznává islám jako náboženství, které Čína jinak neuznává. Spousta lidí zde končí v pracovních převýchovných táborech. Celý region je pod neustálým dohledem. Na silnicích jsou přibližně každých padesát kilometrů důmyslné policejní kontroly. Ve městech naprosto všude kamery. Na silnicích, na chodnících, kamery s nočním viděním.

A policejní kontroly jsou i ve městech, předpokládám.

Na každém rohu. Náhodně si vybírají kolemjdoucí a prohlíží jim telefon, zda uvnitř nemají nějaké nechtěné informace. V ulicích se navíc pohybuje tajná policie v civilu. Na vstupu do Číny mě dlouze vyslýchali, veškerou elektroniku kontrolovali a mobil mi zkoumali jejich softwarem. Není to příjemný pocit. Turista ví, že odtud za pár dní, týdnů zmizí. Je mi ale líto lidí, kteří zde žijí.

V jihovýchodní Asii bylo asi na kole dost horko…

Co na to říct? Tuto část světa není nejlepší navštívit v období léta. Značná teplota a zároveň vysoká vlhkost vzduchu je kombinace, která opravdu zalézá pod kůži. Člověk je neustále mokrý, pot se ani pořádně neodpařuje. V noci se nedá spát ani venku, není příjemné budit se v kaluži vlastního potu.

Z Vietnamu jste se přesunul do Austrálie. Zažil jste nedávné požáry?

Ano a bylo to opravdu silné kafe. Jsou tam na nahodilé požáry zvyklí, ale co se prohnalo tentokrát, nikdy nezažili. Velká část ekosystému lehla popelem, krajina se zcela změnila. Spousta živočichů zemřelo a těm, co přežili, bude trvat dlouho, než se zotaví.

A jel jste na kole, když kolem hořelo?

Naštěstí ne, udělal jsem totiž prozíravé rozhodnutí nepokračovat z Melbourne na kole do Sydney, ale podívat se tam jen na otočku autobusem a stopem. Když jsme hodiny a stovky kilometrů projížděli kouřem zahalenou krajinou od požárů vzdálených třeba sto kilometrů, v autě to šlo. Ale představa, že bych spaliny dýchal několik dní na bicyklu, no to by nebyla žádná hitparáda. Moje poslední zkušenost s australskými požáry se ale přenesla až na Nový Zéland. Na Nový Rok jsem jel celý den v potemnělém denním světle. Způsobil ho právě kouř, co ho vítr zavál až z Austrálie.

Vstup na novozélandskou půdu měl své zvláštnosti, že?

Celnici jsou víc striktní ohledně věcí, které se do země dováží. Hodně hlídají, aby někdo do země nezanesl nový a nepůvodní druh rostliny či živočicha nebo mikroorganismů. Proto není možné přivést jakékoliv čerstvé jídlo, ovoce ani zeleninu. Kontrolovali mi i kolo, boty a stan, zda na sobě nenesou nějaké zbytky půdy. Ale vše proběhlo v pohodě a maximální vstřícnosti jak z mé, tak jejich strany.

Pak jste zvolil cestu do Jižní Ameriky. Jaká je Patagonie?

Krásná a hlavně ohromná. Velká část je pampa, kdy rovinaté, travnaté a nekonečné oblasti na horizontu lemují Andy. Má to své kouzlo a romantiku. Hlavně při západu slunce člověk jen vzdychá. Patagonie ale umí i pěkně trestat neustálým a opravdu silným větrem, kterému nic nestojí v cestě.

Měl jste za ty dva roky krizovku, kdy jste si říkal, že už na kolo nesednete?

Věděl jsem, že mě čekají změny počasí i podnebí. A rozdíly mezi mapou a skutečností. Že občas nebude cesta tam, kde je zakreslená a místo ní třeba jen parádní bahno. Tehdy člověk rád s nostalgií zavzpomíná na pohodlí domova. Byla asi spousta chvil, kdy se okolím muselo ozývat moje nadávání ještě dlouho po tom, co už jsem byl pryč. Ale že bych byl skutečně někdy otrávený natolik, že bych si řekl - kolo nechci ani vidět? To se asi nestalo. Absolutní svoboda, neustále nové zážitky, kdy žádný den není stejný a možnost prozkoumávat neznámé, jsou dost návykové. Na cestování je nejtěžší umět přestat.

Už víte, co bude dál? Dá se například naskočit zpátky do směnového režimu operátora na blokové dozorně v Temelíně? Nebo už je to pryč a ujasnil jste si, že můžete dělat i něco jiného?

Těžké odpovědět. Plán nebo spíš směr, kterým bych se chtěl ubírat, mám, ale znáte to. Člověk míní, život mění. Bývalé kolegy určitě navštívím a zajdem na pivo, jen co to koronavirus umožní. Na blokovku teď vstupovat nemůžu, když nejsem zaměstnanec ČEZu. Rád bych si našel práci, vlastní bydlení a zkusil se konečně usadit. Jestli se mi to povede a popřípadě kde, ukáže čas.

A ta bývalá práce?

Směnový režim mi nevadil a vykonávat stejné nebo podobné zaměstnání jako předtím bych neměl problém. Ale nezáleží jenom na mně. Přijmou mě mí vedoucí zpět? Projdu opět úspěšně přes psychotesty, které jsou na danou pozici velmi náročné? Nezměnila se moje osobnost? To teď samozřejmě nevím. A dělat něco jiného? Proč ne, když to bude stát za to. Každopádně bych ale rád uspořádal povídání s promítáním a jestli se do toho ukecám, zkusil bych sepsat cestopisný příběh.

Mimochodem - lze se při takové dvouleté pouti znovu zamilovat?

Jednoduché to není, ale možné ano. Během cesty jsem potkal několik zajímavých děvčat, o kterých jsem si říkal, že by stálo za to je poznat blíž. Ale být neustále v pohybu tomu do karet příliš nehraje. Když se někde objeví zarostlý, umaštěný týpek ve vytahaném oblečení na kole, nepůsobí na první pohled jako etalon lásky a asi ani na ten druhý. Ale není důvod nepřiznat, že jsem během cesty někoho potkal. Vice jak rok jsme se s jednou dívkou neviděli a jsme dosud téměř v každodenním kontaktu. Ale jestli je nějaká společná budoucnost, nedokážu říct.