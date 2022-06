Nejvíc navštěvovaná jsou jahodová pole u České Bělé na Havlíčkobrodsku. Stará se o ně rodinná firma Lubomíra Šantrůčka. „Samosběr začíná v pondělí 13. června a potrvá do neděle,“ upřesnil Šantrůček.

Zábava i v létě:na Vysoké dostanou kromě lyžařů šanci i cyklisté

Návštěvníci mohou jahody trhat do vlastních nádob, nebo do kelímků, košíků a bedýnek, co si na farmě koupí. „Ceny za kilo natrhaných jahod zůstávají z loňska. Dokonce jsme proti původnímu plánu zlevnili,“ potěšil zájemce Šantrůček s tím, že jahody se sbírají i za špatného počasí, jen na plantáž nesmějí zvířata.

Příští týden plánují začít se samosběrem i na farmě Josefa Ondráčka u Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. „Přesný den jsme zatím neurčili, ale doporučuji sledovat náš web, kde to datum bude,“ upřesnil farmář. Ani u Ondráčků ceny jahod ve srovnání s minulým rokem nezvedli.

Další jahodová plantáž je ve Svitálce u Petrkova na Havlíčkobrodsku. Tam už však samosběr skončil. Pole je vysbíráno do poslední jahody.

Naopak šance je stále v Kejžlici na Světelsku. „Začínáme už ve středu 8. června na poli ve směru na Světlou nad Sázavou. Sběr se uskuteční jen pokud nebude pršet a potrvá až do úplného vysbírání,“ sdělil majitel plantáže Josef Čapek.

Samosběr jahod na Vysočině.Zdroj: Deník_

Obrovský zájem a jahod málo. Tak to vypadá na jahodové farmě Ivany Vojtanové u Nové Vsi na Třebíčsku.

„Samosběr je u nás třeba předem objednat. Jenže už dneska je seznam delší než naše pole,“ konstatovala Vojtanová. Samosběr na Třebíčsku začne na přelomu června a července. „Nabízíme pozdní odrůdy jahod. Každý zájemce u nás má přidělenou předem objednanou řádku. Když je víc lidí, o řádky se dělí,“ vysvětlila pěstitelka. I tady drží ceny natrhaných jahod podstatně níž než v obchodech.

Na Vysočině je jahodových polí minimum. Na sousední jižní Moravě jich je daleko víc. Lidé z Třebíčska mohou zajet například na farmu Zelenina Kovář u Kupařovic. Tam začali už koncem května. Jahody však pořád mají, ale podle majitele je potřeba se s ohledem na nestálé počasí domluvit předem.