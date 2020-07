/FOTO/ Místo dvou suterénních komůrek na radnici jsou nové prosvětlené prostory o rozloze bezmála dvě stě metrů čtverečních. Tak vypadá od nynějška služebna republikové policie v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Přejít do galerie

Automatický externí defibrilátor na stěně policejní stanice v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Video: Hana Jakubcová

Tato pobočka hrotovické policejní stanice se stěhuje do bývalé hasičské zbrojnice na nároží u autobusového nádraží. Bude lidem víc na očích. „Konečně má policie i veřejnost důstojné zázemí, to jsme si přáli,“ komentoval to starosta města Karel Müller.