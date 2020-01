Třebíčská radnice je ve sporu s chodcem, který se mimo zimní sezonu zranil na chodníku. K případu došlo loni 26. března v ulici Marie Majerové. Městská rada nyní neodsouhlasila výzvu k zaplacení částky, kterou muž požaduje.

Ilustrační fotografie. | Foto: Michaela Hasíková

„Jedná se o občana, jenž upadl. Podotýkám, že to nemělo souvislost se zimní údržbou, šlo o nerovnost na chodníku. Žádá úhradu škody, my jsme si vše ověřili a doporučili jsme pojišťovně to neplatit. Předpokládám, že celá záležitost skončí u soudu,“ popsal situaci třebíčský starosta Pavel Pacal.