/VIDEO/ Na Vysočinu přišly mrazy. Například teploměry zastávek městských autobusů na Karlově náměstí v Třebíči ukazovaly v úterý devátého ledna o půl osmé ráno minus dvanáct stupňů Celsia. I když tyto hodnoty nejsou nijak extrémní, je to poměrně nízké číslo. Naměřili jste ještě méně? Pak nám snímky posílejte na e-mail či do diskuse na facebooku i s udáním konkrétní lokality.

V úterý 9. ledna 2024 ukazovaly teploměry na Karlově náměstí v Třebíči -12 °C. Naměřili jste ještě méně? Podělte se s námi o fotografie. | Video: Deník/Milan Krčmář

Podle Českého hydrometeorologického ústavu by mrazy měly vydržet ještě několik dní. V noci a ráno se místy očekávají teploty vzduchu pod minus dvanáct stupňů Celsia. Představuje to nebezpečí prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. Doporučujeme chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ upozornili meteorologové ve výstraze, která pro Vysočinu platí do čtvrtka jedenáctého ledna, desáté hodiny ranní.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář