Ta motorka je prostě nepřehlédnutelná. Tedy přesněji řečeno – nepřehlédnutelné je množství bagáže, které je na tomto stroji nejrůznějším způsobem navlečené. Motocykl samotný se pod všemi těmi plechovými krabicemi, náhradními pneumatikami či nepromokavými vaky úplně ztrácí. „Všechno to váží přes půl tuny. Ale když mi motorka spadne, dva chlapi ji uzvednou,“ podotýká Igor Brezovar .

Jeho cestovní motocykl stojí na úpatí jednoho ze zmíněných kopců. „Nedá se říct, že bych tu trávil vyloženě dovolenou. Spíše volné chvilky. Zrovna teď jsem se sem vrátil z Košic,“ vysvětluje Brezovar.

Práce na motorce

Na východě Slovenska však nebyl jen tak na projížďce. „Motorku totiž používám i ve svém zaměstnání. Pracuji jako obchodní zástupce pro Česko, Slovensko a Polsko, zastupuji firmu prodávající tiskařské stroje. A protože mě moji obchodní partneři znají z televize, je pro ně strašně atraktivní, když přijedu na motorce,“ usmívá se cestovatel. „V bílé košili a kravatě jsem na služební cesty jezdil dvacet let. Ale teď vítají, když dorazím na motorce. Takže služebně na ní ujedu třeba tisíc kilometrů týdně. Samozřejmě je vždy plně naložená, já jinak nejezdím,“ dodává Brezovar.

V Košicích sice přespal, ale ani tak není cesta z Vysočiny až na východ Slovenska a zpět asi úplně jednoduchá. Na Třebíčsku si tedy Brezovar vždy rád odpočine. „Občas chodím na pivo na nedaleké koupaliště. Lidi si mě fotí, vyptávají se. Ale tak je to všude,“ směje se cestovatel.

Pak ale trochu zvážní a ukazuje na tachometr. „Vyfoťte si ho. Má najeto 470 tisíc kilometrů, vidíte? Chlapi mi to nechtějí kolikrát věřit,“ říká hrdě.

close info Zdroj: Deník/Milan Krčmář zoom_in Na této motorce Igor Brezovar najel už více než 470 tisíc kilometrů.

Místo, kde na Třebíčsku tráví svůj volný čas, se nachází v přírodě, dál od větších měst. Brezovar má přírodu rád. „Když jedu na motorce, je pěkné počasí a uvidím krásnou řeku, tak si u ní postavím stan a přespím tam. A druhý den jedu dál,“ popisuje známý motorkář s romantickou duší své radosti.

O svých cestách píše knihy, známý je i zmíněný seriál Po jedné stopě, který dokumentoval jeho cestu Afrikou. Tu absolvoval s hercem Martinem Písaříkem. Nezapomenutelný je například záběr, na němž projíždí s motorkou bahnitým úsekem, načež mu stroj spadne do půl metru hluboké louže. „Tam jsme motorku zvedali ve dvou. Neodstrojovali jsme ji. Vytlačili jsme ji ven a pak jsme ji vyčistili. Nebyl to úplně první pád, na špatném terénu mi spadla několikrát už předtím. Ale nejdéle jsem na pomoc čekal asi dvě hodiny. Pak se vždy někdo našel a pomohl mi,“ vykládá Brezovar s tím, že už teď plánuje s Písaříkem další cestu. „Zatím ještě nevíme kam. Ale Afrika to už nebude, tam jsme byli,“ dodává.

Ať už ale tato cesta povede kamkoli, je docela dobře možné, že Igor Brezovar navštíví místa, kterými už na motorce projížděl. Stačí se podívat na jeho motorku, která zároveň slouží i jako jakýsi netradiční deník všech jeho výprav. Na nádrži si lze přečíst, kde všude již ve světě byl, na jedné z plechových krabic nechybí ani mapa světa se zakreslenými cestami. Zahrnuje všechny kontinenty – kromě Antarktidy. Tam se s motorkou ale vypraví asi jen těžko.