Mosty jsou opravené, vlaky mohou zásobovat Dukovany dalších šedesát let

Dva mosty jsou opravené na železniční vlečce do jaderné elektrárny Dukovany. Po rekonstrukci za sto milionů korun by měly sloužit dalších asi šedesát let, což je minimální naplánovaná doba provozu samotné elektrárny. Vlečka se používá pro zavážení materiálu.

Železniční vlečka vede z nádraží Rakšice až do areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Na trase se opravily dva mosty. | Foto: ČEZ, JE Dukovany