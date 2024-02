„V průběhu stavby náš technologický dozor vyhodnotil, že je potřeba dvě věci provést jiným technologickým řešením či jiným materiálem. Jedná se o ložiska mostu a mostní závěry. Most tak bude mít delší životnost,“ vysvětlil Pacal s tím, že narůst ceny je stále ještě v povoleném limitu, který je u veřejných zakázek tolerovaný.

Most by měl Třebíčanům začít sloužit nejpozději patnáctého června.

„Díky dobrému počasí tam nyní mohou probíhat stavební práce. Takže počítáme s tím, že by mohlo být hotovo dříve. Teď ale nebudeme ještě předjímat, protože nevíme, zda nebude celý březen mrznout,“ doplnil starosta.

Video: Cena nového mostu v Třebíči-Poušově přesáhne dvacet milionů korun

Poušovský most byl dříve Baileyho typu, tedy vojenský, pocházející z druhé světové války.

Původní cena zakázky Navýšení ceny zakázky o nové pilíře

Na konci roku 2022 se však zjistilo, že je jeho konstrukce v havarijním stavu, a proto ho město uzavřelo pro provoz aut.

Pěší a cyklisté na něj mohli, jakmile se ale loni na podzim začal stavět nový most, cesta se uzavřela i pro ně.

Dříve se předpokládalo, že nový most bude stát do Vánoc loňského roku.

Po odstranění původní konstrukce však technici konstatovali, že ve špatném stavu jsou i mostní pilíře, které měl využívat také nový most.

Termín dokončení stavby se proto odsunul až na červen 2024.

U mostu v Třebíči-Poušově nemůže být ani lávka pro pěší a cyklisty

Tyto posuny v termínech už dříve kritizovala třebíčská opozice, která zároveň upozorňovala, že se kvůli tomu most prodraží.

„Říkal jsem, že to bude průšvih. Zkrátka je to špatně připravené jako několik dalších dopravních staveb v Třebíči. Nic se neudělá pořádně a potom to takhle dopadá. Druhá věc je, že se vyhlásí soutěž s nějakými podmínkami, a najednou se objeví vícepráce, v tomto případě dva miliony korun navíc,“ prohlásil už k předchozímu navýšení lídr opozičníků Jaromír Barák.