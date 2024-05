Stihnou to, nebo ne? Tato otázka napadá většinu kolemjdoucích, kteří se chodí dívat do třebíčského Poušova, kde se staví nový most. „Pokud vím, tak termín mají do poloviny června. Ráda bych tomu věřila, ale to je už méně než měsíc. A zatím je to tu pořád velice rozestavěné,“ podotkla Jitka Dvořáková.

Ta bydlí v třebíčské Borovině a dřívější most využívala k častým cestám do čtvrti Podklášteří. „Procházky nejsou až takový problém, řeka se přejít dá o kus dál u splavu. Ale s autem musíme přes celé město, a tak si přirozeně přeji, aby to už co nejdříve skončilo. Jenže teď se na mostě skoro dva týdny nepracovalo. A počasí přitom nebylo špatné,“ doplnila Dvořáková.

Dělníci z mostu skutečně na několik dní zmizeli. Tento týden ale práce už zase pokračují. Důvodem jejich pauzy byla technologická přestávka. „Most byl po betonáži nosné konstrukce, kdy došlo k vybetonování spřažené desky na dřevěných nosnících. Beton zrál do předepsané pevnosti. Termín patnáctého června pro otevření je tedy platný,“ vysvětlila radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Lidé si také všímají podivného vyvýšení mostu, který oba břehy přečnívá o více než metr. „Je to zvláštní. Snad je to kvůli velké vodě,“ zamyslel se Petr Novák, který má nedaleko zahradu.

Možná povodeň však důvodem tohoto vyklenutí není. Při pohledu na středové vzpěry je navíc patrné, že tato část je velice provizorní. Uprostřed řeky vznikl malý ostrůvek, na kterém nyní stojí dvě velké kovové vzpěry. Na nich leží silná traverza, na níž je vyskládána hromada prkének. A na nich je položená další traverza, která podepírá mostovku. Zvláště ona prkénka by ve slabších povahách nemusela vyvolávat dojem maximální bezpečnosti. „Most byl betonován v nadvýšené poloze. Po vyzrání betonu na předepsanou pevnost se most umístí do projektové polohy. Stane se tak z důvodu zachování spádu a nivelety na mostovce, která bude přímo pojížděná, bez asfaltových vrstev,“ objasnila důvody této skládačky Martakidisová.

Dělníky nyní ještě čeká spousta práce. „Po umístění mostu do projektové polohy budou pokračovat další práce na dokončení mostu a úpravy jeho bezprostředního okolí. A také odstranění oněch vzpěr, které jsou provizorní,“ doplnila Martakidisová.

Stavba bude mít unikátní dřevobetonovou konstrukci. Takovou má zatím v České republice jen jeden most, a to u Bohunic v jižních Čechách. „Třebíčský most bude zároveň pravděpodobně nejdelším svého druhu ve střední Evropě,“ sdělil už dříve autor mostu Roman Fojtík, který je vedoucím katedry architektury na Vysoké škole báňské.

Most vyjde na dvacet milionů korun a město jej staví bez dotací. Přímo u něj bude vystavený jeden z dílů takzvaného Bailey bridge, který tam stával předtím. Kvůli havarijnímu technickému stavu však radnice tento vojenský most musela nechat na konci roku 2022 uzavřít. Od té doby je cesta přes Poušov pro auta uzavřená. A od chvíle, kdy se začal stavět nový most, místem neprojdou ani chodci.

